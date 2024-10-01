Нещодавно, у мережі з'явилося відео за участі гравця Шахтаря U-19, Дмитра Стрільчука. На записі він і ще кілька хлопців висловлюють погані слова у бік автобуса з гравцями Полісся.
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Ганебний вчинок футболістів "гірників"
На відео чутно, як гравці назвали житомирський клуб "ФК ж*па", а також посміялися зі слогана "вовків", зазначивши "Вони що в лісі грають чи що?".
Полісся заявило, що обурене такою поведінкою гравця Шахтаря і закликало керівництво "гірників" вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги.
ФК Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі,
– додали у клубі.
Образливі слова футболістів Шахтаря: дивіться відео
Нагадаємо, що в межах 2-го туру УПЛ перша команда Полісся перемогла Шахтар з рахунком 0:1.