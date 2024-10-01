Нещодавно, у мережі з'явилося відео за участі гравця Шахтаря U-19, Дмитра Стрільчука. На записі він і ще кілька хлопців висловлюють погані слова у бік автобуса з гравцями Полісся.

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Ганебний вчинок футболістів "гірників"

На відео чутно, як гравці назвали житомирський клуб "ФК ж*па", а також посміялися зі слогана "вовків", зазначивши "Вони що в лісі грають чи що?".

Полісся заявило, що обурене такою поведінкою гравця Шахтаря і закликало керівництво "гірників" вжити заходів та дотримуватися взаємної поваги.

ФК Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі,

– додали у клубі.

Образливі слова футболістів Шахтаря: дивіться відео

Нагадаємо, що в межах 2-го туру УПЛ перша команда Полісся перемогла Шахтар з рахунком 0:1.