Поєдинок в Леверкузені завершився перемогою "фармацевтів" з рахунком 3:1. Героєм матчу став Артем Степанов, пише 24 Канал.
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Дебютний гол у єврокубку
На рахунку 17-річного українця гол плюс асист в єврокубковому поєдинку. На 6-й хвилині Степанов віддав пас на Франіса Онєка, який відкрив рахунок у матчі.
А на 5-й компенсованій хвилині основного часу Артем постав переможну крапку в матчі. Під час швидкої контратаки Степанов технічно перекинув м'яч через голкіпера "россонері".
Відео голу Степанова у ворота Мілану
Що відомо про юного форварда Баєра
- Зазначимо, що Артем Степанов приєднався до Баєра після початку повномасштабної війни. До цього він займався футболом в академії Шахтаря.
- У нинішньому сезоні Артем забив 8 голів у 10 матчах та віддав 2 асисти.
- У складі юнацької збірної України U-17 Степанов грав на Євро-2024.