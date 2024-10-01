Поєдинок в Леверкузені завершився перемогою "фармацевтів" з рахунком 3:1. Героєм матчу став Артем Степанов, пише 24 Канал.

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Дебютний гол у єврокубку

На рахунку 17-річного українця гол плюс асист в єврокубковому поєдинку. На 6-й хвилині Степанов віддав пас на Франіса Онєка, який відкрив рахунок у матчі.

А на 5-й компенсованій хвилині основного часу Артем постав переможну крапку в матчі. Під час швидкої контратаки Степанов технічно перекинув м'яч через голкіпера "россонері".

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