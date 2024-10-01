Підопічні Маріно Пушича прийматимуть "бергамасків" у німецькому Гельзенкірхені на стадіоні "Фельтінс-Арена", більш відомою як "Арена АуфШальке". Початок матчу другого туру Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 канал.

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Де дивитись матч Шахтар – Аталанта

В Україні можна переглянути матч Шахтар – Аталанта екслюзивно на медіасервісі "Megogo". Прямий ефір єврокубкового протистояння доступний за передплатами пакетів "Максимальний" та "Спорт".

За годину до гри розпочнеться передматчева аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Найцікавіші моменти та епізоди гри будуть проаналізовані запрошеними експертами, які також поділяться своїми думками та прогнозами щодо матчу.

Нагадаємо, що у першому турі реформованої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Шахтар зіграв у нічию з італійською Болоньєю. Матч завершився з рахунком 0:0, "гірники" здобули перший заліковий бал в оновленому форматі головного європейського турніру.