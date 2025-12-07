Ним став пілот Макларен Ландо Норріс. Британець набрав всього на два бали більше за Макса Ферстаппена та перервав його гегемонію в "королівських перегонах", повідомляє 24 Канал.
Хто рекордсмен за чемпіонствами?
Саме нідерландець виграв минулі чотири сезони Формули-1. Втім Макс не зміг повторити рекорд Міхаеля Шумахера, який на початку 00-х п'ять разів поспіль брав чемпіонство.
Таким чином, Норріс став 35-им гонщиком в історії, який став чемпіоном Формули-1. 18 з них вигравали титул лише один раз. Рекордсменами ж за кількістю чемпіонств залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон.
У колишнього та чинного гонщиків Феррарі по сім чемпіонств. Третім йде аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який здобув п'ять титулів ще у далекі 50-ті роки.
|
ПІЛОТ
|
ТИТУЛИ
|
РОКИ
|
Міхаель Шумахер
|
7
|
1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|
Льюїс Гемілтон
|
7
|
2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|
Хуан-Мануель Фанхіо
|
5
|
1951, 1954, 1955, 1956, 1957
|
Ален Прост
|
4
|
1985, 1986, 1989, 1993
|
Себастьян Феттель
|
4
|
2010, 2011, 2012, 2013
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
2021, 2022, 2023, 2024
|
Джек Бребем
|
3
|
1959, 1960, 1966
|
Джекі Стюарт
|
3
|
1969, 1971, 1973
|
Нікі Лауда
|
3
|
1975, 1977, 1984
|
Нельсон Піке
|
3
|
1981, 1983, 1987
|
Айртон Сенна
|
3
|
1988, 1990, 1991
|
Альберто Аскарі
|
2
|
1952, 1953
|
Грем Гілл
|
2
|
1962, 1968
|
Джим Кларк
|
2
|
1963, 1965
|
Емерсон Фіттіпальді
|
2
|
1972, 1974
|
Міка Хаккінен
|
2
|
1998, 1999
|
Фернандо Алонсо
|
2
|
2005, 2006
|
Джузеппе Фаріна
|
1
|
1950
|
Майк Хоуторн
|
1
|
1958
|
Філ Гілл
|
1
|
1961
|
Джон Суртес
|
1
|
1964
|
Денні Галм
|
1
|
1967
|
Йоген Ріндт
|
1
|
1970
|
Джеймс Гант
|
1
|
1976
|
Маріо Андретті
|
1
|
1978
|
Джоді Шектер
|
1
|
1979
|
Алан Джонс
|
1
|
1980
|
Кеке Росберг
|
1
|
1982
|
Найджел Менселл
|
1
|
1992
|
Деймон Гілл
|
1
|
1996
|
Жак Вільньов
|
1
|
1997
|
Кімі Райкконен
|
1
|
2007
|
Дженсон Баттон
|
1
|
2009
|
Ніко Росберг
|
1
|
2016
|
Ландо Норріс
|
1
|
2025
Загалом Макларен здобув свій 13-ий титул в індивідуальному заліку. Це дозволило британцям скоротити відставання від команди-рекордсмена, якою є Феррарі з 15-ма трофеями:
- Феррарі – 15
- Макларен – 13
- Мерседес – 9
- Ред Булл – 8
- Вільямс – 7
- Лотус – 6
- Бребем – 4
Що означає чемпіонство Норріса?
Що ж стосується саме Макларен, то Ландо – восьмий пілот-чемпіон для цієї команди. Повний перелік чемпіонів британської команди виглядає так:
- Емерсон Фіттіпальді – 1974
- Джеймс Хант – 1976
- Нікі Лауда – 1984
- Ален Прост – 1985, 1986, 1989
- Айртон Сенна – 1988, 1990, 1991
- Міка Хаккінен – 1998, 1999
- Льюїс Гемілтон – 2008
- Ландо Норріс – 2025
Крім того, пілот Макларен поповнив довгий перелік з 11-ти пілотів із Великої Британії, які вигравали Формулу-1. За цим показником Туманний Альбіон суттєво випереджає інші країни.
Всі британські чемпіони Формули-1:
- Майк Хоуторн – 1958
- Грем Гілл – 1962, 1968
- Джим Кларк – 1963, 1965
- Джон Суртес – 1964
- Джекі Стюарт – 1969, 1971, 1973
- Джеймс Гант – 1976
- Найджел Менселл – 1992
- Деймон Гілл – 1996
- Дженсон Баттон – 2009
- Льюїс Гемілтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
- Ландо Норріс – 2025
Сумарно британці виграли 21 трофей, тоді як німцям 12 титулів принесли лише три пілоти. Так само і Бразилія має трьох чемпіонів, які подарував цій країні вісім чемпіонств.
Відзначимо, що наступний сезон Формули-1 стартує 8 березня 2026 року. Сезон також складатиметься з 24-х етапів, а участь у ньому прийматимуть 11 команд. Новачками стануть Ауді та Каділлак.