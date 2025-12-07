Ним став пілот Макларен Ландо Норріс. Британець набрав всього на два бали більше за Макса Ферстаппена та перервав його гегемонію в "королівських перегонах", повідомляє 24 Канал.

Хто рекордсмен за чемпіонствами?

Саме нідерландець виграв минулі чотири сезони Формули-1. Втім Макс не зміг повторити рекорд Міхаеля Шумахера, який на початку 00-х п'ять разів поспіль брав чемпіонство.

Таким чином, Норріс став 35-им гонщиком в історії, який став чемпіоном Формули-1. 18 з них вигравали титул лише один раз. Рекордсменами ж за кількістю чемпіонств залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон.

У колишнього та чинного гонщиків Феррарі по сім чемпіонств. Третім йде аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який здобув п'ять титулів ще у далекі 50-ті роки.

ПІЛОТ ТИТУЛИ РОКИ Міхаель Шумахер 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Льюїс Гемілтон 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Хуан-Мануель Фанхіо 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Ален Прост 4 1985, 1986, 1989, 1993 Себастьян Феттель 4 2010, 2011, 2012, 2013 Макс Ферстаппен 4 2021, 2022, 2023, 2024 Джек Бребем 3 1959, 1960, 1966 Джекі Стюарт 3 1969, 1971, 1973 Нікі Лауда 3 1975, 1977, 1984 Нельсон Піке 3 1981, 1983, 1987 Айртон Сенна 3 1988, 1990, 1991 Альберто Аскарі 2 1952, 1953 Грем Гілл 2 1962, 1968 Джим Кларк 2 1963, 1965 Емерсон Фіттіпальді 2 1972, 1974 Міка Хаккінен 2 1998, 1999 Фернандо Алонсо 2 2005, 2006 Джузеппе Фаріна 1 1950 Майк Хоуторн 1 1958 Філ Гілл 1 1961 Джон Суртес 1 1964 Денні Галм 1 1967 Йоген Ріндт 1 1970 Джеймс Гант 1 1976 Маріо Андретті 1 1978 Джоді Шектер 1 1979 Алан Джонс 1 1980 Кеке Росберг 1 1982 Найджел Менселл 1 1992 Деймон Гілл 1 1996 Жак Вільньов 1 1997 Кімі Райкконен 1 2007 Дженсон Баттон 1 2009 Ніко Росберг 1 2016 Ландо Норріс 1 2025

Загалом Макларен здобув свій 13-ий титул в індивідуальному заліку. Це дозволило британцям скоротити відставання від команди-рекордсмена, якою є Феррарі з 15-ма трофеями:

Феррарі – 15 Макларен – 13 Мерседес – 9 Ред Булл – 8 Вільямс – 7 Лотус – 6 Бребем – 4

Що означає чемпіонство Норріса?

Що ж стосується саме Макларен, то Ландо – восьмий пілот-чемпіон для цієї команди. Повний перелік чемпіонів британської команди виглядає так:

Емерсон Фіттіпальді – 1974

Джеймс Хант – 1976

Нікі Лауда – 1984

Ален Прост – 1985 , 1986 , 1989

, , Айртон Сенна – 1988 , 1990 , 1991

, , Міка Хаккінен – 1998 , 1999

, Льюїс Гемілтон – 2008

Ландо Норріс – 2025

Крім того, пілот Макларен поповнив довгий перелік з 11-ти пілотів із Великої Британії, які вигравали Формулу-1. За цим показником Туманний Альбіон суттєво випереджає інші країни.

Всі британські чемпіони Формули-1:

Майк Хоуторн – 1958

Грем Гілл – 1962 , 1968

, Джим Кларк – 1963 , 1965

, Джон Суртес – 1964

Джекі Стюарт – 1969 , 1971 , 1973

, , Джеймс Гант – 1976

Найджел Менселл – 1992

Деймон Гілл – 1996

Дженсон Баттон – 2009

Льюїс Гемілтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Ландо Норріс – 2025

Сумарно британці виграли 21 трофей, тоді як німцям 12 титулів принесли лише три пілоти. Так само і Бразилія має трьох чемпіонів, які подарував цій країні вісім чемпіонств.

Відзначимо, що наступний сезон Формули-1 стартує 8 березня 2026 року. Сезон також складатиметься з 24-х етапів, а участь у ньому прийматимуть 11 команд. Новачками стануть Ауді та Каділлак.