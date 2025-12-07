Макс Ферстаппен був фаворитом всього гран-прі, особливо після перемоги у кваліфікації. Зрештою нідерландець не залишив шансів конкурентам, повідомляє 24 Канал.

Як пройшло гран-прі Абу-Дабі?

Пілот Ред Булл більш ніж на 12 секунд випередив пілота Макларен Оскара Піастрі. Австралієць разом із нідерландцем претендували на титул чемпіона світу.

Проте головним фаворитом індивідуального заліку був Ландо Норріс, який мав 12 балів переваги над Ферстаппеном. Тож британцю достатньо було фінішувати у топ-трійці.

Це завдання-мінімум Норріс і виконав. Британець стартував другим, але вже на старті поступився місцем Піастрі. Зрештою Ландо легко відбився від атак Шарля Леклера з Феррарі та фінішував на подіумі.

Хто став чемпіоном сезону?

Таким чином, Ландо Норріс перервав гегемонію Ферстаппена у Формулі-1, який виграв чотири титули до цього. Для пілота Макларен це перше чемпіонство в кар'єрі.

Ба більше, для британської команди це перший титул з 2008 року, коли найкращим за їх кермом став Льюїс Гемілтон. Попри перемогу в Абу-Дабі, Ферстаппен відстав від конкурента всього на два бали. Піастрі ж завершив сезон третім.

Індивідуальний залік пілотів:

Ландо Норріс (Макларен) – 423 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421 Оскар Піастрі (Макларен) – 410 Джордж Расселл (Мерседес) – 319 Шарль Леклер (Феррарі) – 242 Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 156 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 150 Александер Албон (Вільямс) – 73 Карлос Сайнс (Вільямс) – 64 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 56 Ісак Аджар (РБ) – 51 Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 50 Олівер Берман (Хаас) – 43 Ліам Лоусон (РБ) – 38 Естебан Окон (Хаас) – 38 Юкі Цунода (Ред Булл) – 33 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 32 П'єр Гаслі (Альпін) – 22 Габріель Бортолето (Заубер) – 19 Франко Колапінто (Альпін) – 0 Джек Дуен (Альпін) – 0

В заліку Кубку конструкторів беззаперечно тріумфував Макларен, який набрав більше 800 балів. Мерседес захистили другу позицію, тоді як Феррарі опинився поза топ-трійкою.

Командний залік сезону: