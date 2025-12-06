Саме кваліфікація мала визначити стартові позиції пілотів на недільний етап. Макс Ферстаппен вважався фаворитом заїзду, проте йому потрібен був і якомога нижчий фініш від Макларен, повідомляє 24 Канал.

Як пройшла кваліфікація гран-прі Абу-Дабі?

Зрештою на кожному з етапів кваліфікації Макс був найкращим та майже не залишав шансів суперникам. При цьому на першому сегменті перше місце взяв Піастрі, а на другому Расселл.

Втім розклад сил все одно був на користь нідерландця, що він і довів у фінальній стадії. Причому Макс двічі показав найкраще коло, не залишивши шансів гонщикам Макларен.

Між ними як раз і виникла боротьба за друге місце. Піастрі більшу частину кваліфікації демонстрував кращий час. Проте у вирішальний момент Норріс зміг випередити партнера по команді на 0,029 секунди.

Стартові позиції на гран-прі Абу-Дабі:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Габріель Бортолето (Заубер) Естебан Окон (Хаас) Ісак Аджар (РБ) Юкі Цунода (Ред Булл) Олівер Берман (Хаас) Карло Сайнс (Вільямс) Ліам Лоусон (РБ) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Ленс Стролл (Астон Мартін) Льюїс Гемілтон (Феррарі) Александер Албон (Вільямс) Ніко Гюлькенберг (Заубер) П'єр Гаслі (Альпін) Франко Колапінто (Альпін)

Хто претендує на чемпіонство та які шанси?

Тож Ферстаппен має шанс вирвати титул з рук Макларен на гран-прі. Правда, нідерландець все одно лишається аутсайдером у цій боротьбі, адже Норріс має перевагу в 12 балів в індивідуальному заліку.

Якщо Ландо фінішує у топ-трійці, він гарантовано отримає титул. Також на перше місце претендує і Оскар Піастрі, але його відставання від британця складає аж 16 очок. Гран-прі Абу-Дабі пройде 7 грудня, початок – о 15:00 за київським часом.

Топ-5 пілотів індивідуального заліку: