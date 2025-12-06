Саме кваліфікація мала визначити стартові позиції пілотів на недільний етап. Макс Ферстаппен вважався фаворитом заїзду, проте йому потрібен був і якомога нижчий фініш від Макларен, повідомляє 24 Канал.
Як пройшла кваліфікація гран-прі Абу-Дабі?
Зрештою на кожному з етапів кваліфікації Макс був найкращим та майже не залишав шансів суперникам. При цьому на першому сегменті перше місце взяв Піастрі, а на другому Расселл.
Втім розклад сил все одно був на користь нідерландця, що він і довів у фінальній стадії. Причому Макс двічі показав найкраще коло, не залишивши шансів гонщикам Макларен.
Між ними як раз і виникла боротьба за друге місце. Піастрі більшу частину кваліфікації демонстрував кращий час. Проте у вирішальний момент Норріс зміг випередити партнера по команді на 0,029 секунди.
Стартові позиції на гран-прі Абу-Дабі:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Естебан Окон (Хаас)
- Ісак Аджар (РБ)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Олівер Берман (Хаас)
- Карло Сайнс (Вільямс)
- Ліам Лоусон (РБ)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Льюїс Гемілтон (Феррарі)
- Александер Албон (Вільямс)
- Ніко Гюлькенберг (Заубер)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Франко Колапінто (Альпін)
Хто претендує на чемпіонство та які шанси?
Тож Ферстаппен має шанс вирвати титул з рук Макларен на гран-прі. Правда, нідерландець все одно лишається аутсайдером у цій боротьбі, адже Норріс має перевагу в 12 балів в індивідуальному заліку.
Якщо Ландо фінішує у топ-трійці, він гарантовано отримає титул. Також на перше місце претендує і Оскар Піастрі, але його відставання від британця складає аж 16 очок. Гран-прі Абу-Дабі пройде 7 грудня, початок – о 15:00 за київським часом.
Топ-5 пілотів індивідуального заліку:
- Ландо Норріс (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Піастрі (Макларен) – 392
- Джордж Расселл (Мерседес) – 309
- Шарль Леклер (Феррарі) – 230