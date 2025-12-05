Саме на треку "Яс Маріна" визначиться новий чемпіон. Вперше за 15 років перед останнім гран-прі на перемогу претендують аж три пілоти, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися Формулу-1 в Україні?
Гран-прі Абу-Дабі онлайн буде транслюватися в Україні. Офіційним мовником Формули-1 на території нашої країни є компанія Setanta Sports.
Саме на її ОТТ-платформі і буде показ вирішального гран-прі. У суботу, 6 грудня, відбудеться кваліфікація, яка визначить стартовий порядок пілотів на гонку. Початок – о 16:00 за київським часом.
Саме ж гран-прі Абу-Дабі розпочнеться у неділю, 7 грудня, о 15:00. Обидва заїзди гран-прі Абу-Дабі в прямій трансляції будуть доступні також на каналі Setanta Sports+.
Хто претендує на титул і які шанси?
За один етап до завершення сезону фаворитом на тріумф залишається Ландо Норріс з команди Макларен. Англієць має перевагу над Максом Ферстаппеном (Ред Булл) у 12 очок.
Також в боротьбі за трофей залишається ще один пілот Макларен Оскар Піастрі. Австралієць відстає від партнера по команді на 16 балів в індивідуальному заліку Формули-1, тому є аутсайдером в цій боротьбі.
Топ-5 пілотів індивідуального заліку:
- Ландо Норріс (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Піастрі (Макларен) – 392
- Джордж Расселл (Мерседес) – 309
- Шарль Леклер (Феррарі) – 230
Які розклади в боротьбі за чемпіонство?
- Ландо Норріс точно стане чемпіоном, якщо завершить гран-прі Абу-Дабі у топ-трійці. Також британець може дозволити собі 4 або 5 місце, але лише за умови, що переможцем гонки буде не Ферстаппен.
- Максу ж для збереження шансів точно треба бути у топ-трійці. Головна опція для чемпіонства – виграш гран-прі Абу-Дабі та разом із непотраплянням Норріса на подіум.
- Якщо ж Ферстаппен фінішує другим або третім, то лише повний провал Ландо (8 місце або нижче) врятує нідерландця. І при цьому треба, щоб переможцем не став Піастрі.
- Оскар же має сподіватися тільки на свою перемогу та місце Ландо поза топ-5. Є невеличкі шанси на чемпіонство в разі другого місця. Але для цього потрібен провал обох конкурентів.
- До слова, для Піастрі та Норріса це може бути дебютне чемпіонство у Формулі-1. А ось Ферстаппен близький до того, щоб повторити неймовірний рекорд Міхаеля Шумахера, адже тільки німець вигравав п'ять титулів поспіль.