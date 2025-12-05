Саме на треку "Яс Маріна" визначиться новий чемпіон. Вперше за 15 років перед останнім гран-прі на перемогу претендують аж три пілоти, повідомляє 24 Канал.

До теми Макс Ферстаппен ефектно виграв гран-прі Катару та загострив чемпіонську інтригу у Формулі-1

Де дивитися Формулу-1 в Україні?

Гран-прі Абу-Дабі онлайн буде транслюватися в Україні. Офіційним мовником Формули-1 на території нашої країни є компанія Setanta Sports.

Саме на її ОТТ-платформі і буде показ вирішального гран-прі. У суботу, 6 грудня, відбудеться кваліфікація, яка визначить стартовий порядок пілотів на гонку. Початок – о 16:00 за київським часом.

Саме ж гран-прі Абу-Дабі розпочнеться у неділю, 7 грудня, о 15:00. Обидва заїзди гран-прі Абу-Дабі в прямій трансляції будуть доступні також на каналі Setanta Sports+.

Хто претендує на титул і які шанси?

За один етап до завершення сезону фаворитом на тріумф залишається Ландо Норріс з команди Макларен. Англієць має перевагу над Максом Ферстаппеном (Ред Булл) у 12 очок.

Також в боротьбі за трофей залишається ще один пілот Макларен Оскар Піастрі. Австралієць відстає від партнера по команді на 16 балів в індивідуальному заліку Формули-1, тому є аутсайдером в цій боротьбі.

Топ-5 пілотів індивідуального заліку:

Ландо Норріс (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Піастрі (Макларен) – 392 Джордж Расселл (Мерседес) – 309 Шарль Леклер (Феррарі) – 230

Які розклади в боротьбі за чемпіонство?