Именно на треке "Яс Марина" определится новый чемпион. Впервые за 15 лет перед последним гран-при на победу претендуют аж три пилота, сообщает 24 Канал.
По теме Макс Ферстаппен эффектно выиграл гран-при Катара и обострил чемпионскую интригу в Формуле-1
Где смотреть Формулу-1 в Украине?
Гран-при Абу-Даби онлайн будет транслироваться в Украине. Официальным вещателем Формулы-1 на территории нашей страны является компания Setanta Sports.
Именно на ее ОТТ-платформе и будет показ решающего гран-при. В субботу, 6 декабря, состоится квалификация, которая определит стартовый порядок пилотов на гонку. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Само же гран-при Абу-Даби начнется в воскресенье, 7 декабря, в 15:00. Оба заезда гран-при Абу-Даби в прямой трансляции будут доступны также на канале Setanta Sports+.
Кто претендует на титул и каковы шансы?
За один этап до завершения сезона фаворитом на триумф остается Ландо Норрис из команды Макларен. Англичанин имеет преимущество над Максом Ферстаппеном (Ред Булл) в 12 очков.
Также в борьбе за трофей остается еще один пилот Макларен Оскар Пиастри. Австралиец отстает от партнера по команде на 16 баллов в индивидуальном зачете Формулы-1, поэтому является аутсайдером в этой борьбе.
Топ-5 пилотов индивидуального зачета:
- Ландо Норрис (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Пиастри (Макларен) – 392
- Джордж Расселл (Мерседес) – 309
- Шарль Леклер (Феррари) – 230
Какие расклады в борьбе за чемпионство?
- Ландо Норрис точно станет чемпионом, если завершит гран-при Абу-Даби в топ-тройке. Также британец может позволить себе 4 или 5 место, но только при условии, что победителем гонки будет не Ферстаппен.
- Максу же для сохранения шансов точно надо быть в топ-тройке. Главная опция для чемпионства – выигрыш гран-при Абу-Даби и вместе с непопаданием Норриса на подиум.
- Если же Ферстаппен финиширует вторым или третьим, то только полный провал Ландо (8 место или ниже) спасет нидерландца. И при этом надо, чтобы победителем не стал Пиастри.
- Оскар же должен надеяться только на свою победу и место Ландо вне топ-5. Есть небольшие шансы на чемпионство в случае второго места. Но для этого нужен провал обоих конкурентов.
- К слову, для Пиастри и Норриса это может быть дебютное чемпионство в Формуле-1. А вот Ферстаппен близок к тому, чтобы повторить невероятный рекорд Михаэля Шумахера, ведь только немец выигрывал пять титулов подряд.