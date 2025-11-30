За два этапа до финиша Ландо Норрис опережал своего партнера по команде Оскара Пиастри на 22 балла. Кроме того, Макс Ферстаппен из Ред Булл был в 25-ти очках позади, сообщает 24 Канал.
Как прошло гран-при Катара?
Победа британца в Катаре гарантировала бы ему первое чемпионство. Добавляло уверенности фанатам Макларен и то, что оба гонщика этой команды стартовали с первых двух мест по результатам квалификации.
Однако ход гонки сложился неудачно для британского коллектива. Уже на старте Ферстаппен обогнал Норриса и начал погоню за лидером Пиастри.
А ключевым моментом стал сейфити-кар на седьмом круге после аварии с участием Гюлькенберга. Именно в этот момент большинство пилотов пошли на пит-стоп, в том числе и Ферстаппен.
Макларен же решили оставить своих гонщиков на трассе в надежде догнать Макса после заезда в боксы сейфити-кар. Однако эта ставка не сыграла. Пиастри показывал самый быстрый темп.
Но ликвидировать 26 секунд из-за запоздалого пит-стопа не смог. Ферстаппен выиграл гонку и улучшил свои шансы на чемпионство. Норрис же вообще потерял место на подиуме, финишировав позади Карлоса Сайнса с Уильямс.
Результаты гран-при Катара:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Оскар Пиастри (Макларен) +7,995
- Карлос Сайнс (Уильямс) +22,665
- Ландо Норрис (Макларен) +23,315
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +28,317
- Джордж Расселл (Мерседес) +48,599
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +54,045
- Шарль Леклер (Феррари) +56,785
- Лиам Лоусон (РБ) +1:00,073
- Юки Цунода (Ред Булл) +1:01,770
Кто претендует на титул и каковы шансы?
За один этап до завершения сезона Норрис имеет преимущество над Ферстаппеном в 12 очков в индивидуальном зачете Формулы-1. Впрочем, нидерландцу стоит отыгрывать 13 баллов, ведь при равном количестве баллов он уступит Ландо по дополнительным показателям.
Что же касается Пиастри, то он отстает от партнера по команде на 16 баллов и также имеет худшие дополнительные показатели. Таким образом, если Норрис финиширует в топ-тройке, он гарантированно станет чемпионом сезона-2025.
Топ-5 пилотов индивидуального зачета:
- Ландо Норрис (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Пиастри (Макларен) – 392
- Джордж Расселл (Мерседес) – 309
- Шарль Леклер (Феррари) – 230
Сезон подойдет к завершению 7 декабря. Финальный этап года состоится в Абу-Даби. Если Ферстаппен сможет вырвать титул, он повторит рекорд Михаэля Шумахера. Только немцу удавалось выиграть пять сезонов подряд в Формуле-1.