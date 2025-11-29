Жена легендарного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, Коринна, значительно усилила контроль над людьми, которые могут видеть ее мужа. На это решение повлияли последние события связанные с "Красным бароном", сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

К теме Не думаю, что мы снова его увидим: близкий друг Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Почему семья Шумахера радикально ограничила доступ к Михаэлю?

Последние 12 лет семья позволяла посещать Михаэля только самым преданным людям. Однако круг доверенных лиц пришлось сократить из-за новых угроз.

Причиной такого решения стало громкое дело о шантаже. Бывший охранник Йилмаз Тозтуркан требовал 12 миллионов фунтов за 900 личных фото и почти 600 видео Шумахера. 54-летний мужчина угрожал опубликовать архив в интернете, если деньги не будут выплачены.

В феврале этого года Тозтуркан получил три года тюрьмы за попытку шантажа. Его сообщники – охранник Маркус Фритше и сын Тозтуркана Даниэль Линс тоже были наказаны судом. Маркус получил два года условно, а сын организатора преступления – шесть месяцев условно.

Согласно информации Bild, Тозтуркан уже вышел на свободу под залог, заплатив 10 тысяч евро. Семья Шумахера требует более сурового наказания для преступников. Дело в том, что во время обысков один из двух жестких дисков с данными так и не нашли, а потому существует угроза обнародования фото и видео Микаэля.

Как инцидент с шантажом изменил внутренний круг Шумахера?

Во время апелляционного рассмотрения дела о шантаже давняя менеджер семьи Сабине Кем рассказала, как попытка похищения данных пошатнула доверие. Она отметила, что Коринна Шумахер стала значительно осторожнее.

Отныне лишь единицы людей могут получить разрешение на посещение Михаэля. Атмосфера недоверия и опасений заставила жену Шумахера максимально ограничить доступ к легенде Формулы-1, чтобы исключить возможность новых утечек информации. Семья "Червого барона" продолжает придерживаться правил конфиденциальности, которые стали еще жестче. Все это делается ради спокойствия близких и сохранения приватности автогонщика.

Что известно о состоянии Шумахера?