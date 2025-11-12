После несчастного случая в горах Михаэль Шумахер несколько месяцев находился в состоянии искусственной комы в больнице. Впоследствии знаменитого автогонщика перевезли в семейный дом на Женевском озере в Швейцарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

В каком состоянии сейчас Шумахер?

Сейчас известно, что состояние семикратного чемпиона мира остается тяжелым. 56-летний Шумахер прикован к постели и не может разговаривать. Он полностью зависим от команды из 15 сиделок.

Финский нейрохирург доктор Юсси Пости, который следит за делом, сделал предположение, что состояние Шумахера "вряд ли изменилось со времени аварии".

Учитывая доступные данные, не думаю, что он ведет активную жизнь,

– сказал медик в комментарии Iltalehti.

Такого же мнения придерживается немецкий телеведущий Феликс Гернер. Он заметил, что "Шумахер – это человек, который больше не может выражаться словами".

Не добавляют оптимизма недавно обнародованные судебные документы, в которых описывают состояние гонщика как "частично беспомощного, нуждающегося в постоянном уходе и имеющего заметные последствия травм". Также сообщается, что Михаэль общается в основном глазами.

Семья Шумахера строго оберегает его приватность. К нему допускают только узкий круг ближайших друзей, в том числе бывших коллег по Ferrari – Жана Тодта, Росса Брауна и экс-гонщика Герхарда Бергера.

Что известно о семье Шумахера?