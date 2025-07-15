Легендарный гонщик Михаэль Шумахер продолжает восстанавливаться после страшного инцидента. В 2013 году немец неудачно упал во время катания на лыжах, после чего оказался в коме. Впрочем дочь немца продолжает оставаться на слуху, сообщает 24 Канал со ссылкой на сборную Германии по рейнингу.

По теме Шумахер больше не говорит: новые шокирующие подробности о состоянии здоровья легенды Формулы-1

Чем запомнилась Джина Шумахер?

28-летняя Джина достигает новых успехов в конном спорте. На днях девушка торжествовала на чемпионате мира по рейнингу, который прошел на ранчо CS Ranch в швейцарском Гиврине.

Рейнинг является видом конного спорта, в котором всадник выполняет маневры на лошади. Джина получила две золотые медали. В индивидуальном зачете немка стала лучшей с показателем 222,5 балла.

Кроме того, Шумахер взяла "золото" в командном зачете. Она была в составе сборной Германии вместе с Йоханнесом Хейлем, Оливером Штейном и Элиасом Эрнстом.

Читайте также Легендарный Шумахер подписал шлем для благотворительного аукциона

Напомним, что в марте Джина родила ребенка, сделав Михаэля Шумахера дедушкой. Сейчас жизнь немецкого гонщика остается в секрете, как и состояние его здоровья.

Отметим, что Шумахер провел звездную карьеру в Формуле-1. Немец выступал в "королевских гонках" с 1991 по 2012 годы и завоевал семь титулов чемпиона, став рекордсменом по этому показателю.