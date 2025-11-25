Именно тогда немец получил тяжелую травму во время катания на лыжах. Михаэль ударился головой о камни и позже был введен в кому. В конце концов семья держит его жизнь под табу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Есть ли фото Шумахера в свободном доступе?

Поэтому неудивительно, что немало мошенников и папарацци пытаются получить хоть какую-то информацию о состоянии Шумахера. Очередной скандал разгорелся вокруг гонщика, когда двое мужчин получили свежие фотографии "красного Барона".

Сообщается, что трое человек обвиняются в краже снимков Шумахера, когда тот получал медицинскую помощь. Они были получены с целью шантажа Михаэля.

Злоумышленники хотели получить около 13 миллионов фунтов в обмен на нераспространение фотографий. При этом прокуроры предупреждают, что фотографии парализованного гонщика все еще могут быть обнародованы.

Трем преступникам удалось тайно вывезти из дома Шумахера более 900 снимков, около 600 видео и детали медицинских записей о немце. Полицейским удалось изъять почти все носители информации. кроме одного жесткого диска.

Кто сливал фото?

Главным фигурантом дела является 59-летний немец Маркус Фритше, который работал в семейном доме Михаэля. Всю информацию он передал 53-летнему турку Йилмазу Тозтуркану и его сыну. Фритше приговорили к двум годам тюрьмы.

Однако дело вернули в суд, ведь семья Михаэля считает такой приговор слишком мягким. В свою очередь Йилмаз получил три года ареста, а его сын – вообще только шесть месяцев условно.

Еще одной подозреваемой по этому делу является неназванная медсестра, которая помогала Маркусу получать снимки. Часть денег, которые злоумышленники хотели выманить у семьи Шумахера, должна была бы достаться ей. Ранее 24heures сообщали, что в имении Михаэля произошло изнасилование.

Чем известен Михаэль Шумахер?