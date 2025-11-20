Семикратный чемпион мира прикован к постели и не может разговаривать. Близкий друг бывшего пилота высказался о легенде автоспорта, сообщает 24 канал со ссылкой на SportBible.
Что сейчас с Шумахером?
Ричард Хопкинс, который работал руководителем операционного отдела в "Ред Булл" и менеджером по логистике в "Макларен", в свое время сблизился с Шумахером. Однако он не знает всех подробностей состояния немецкого экспилота.
Не думаю, что мы снова увидим Майкла. Мне немного неудобно говорить о его состоянии из-за того, насколько тайно, по уважительным причинам, семья хочет держать его в тайне. Поэтому я могу сделать замечание, иметь мнение, но я не принадлежу к этому близкому кругу. Я не Жан Тодт, я не Росс Браун, я не Герхард Бергер, которые посещают Михаэля. Я далек от этого,
– рассказал Хопкинс.
Он также рассказал, разговаривал ли с кем-то, кто видел Шумахера после того, как произошло трагическое событие в горах. Хопкинс заявил, что он не может назвать себя лучшим другом Тодта, Брауна, или Бергера.
"Я думаю, что даже если бы вы были лучшим другом Росса Брауна и спросили, как дела у Михаэля, и даже если бы вы напоили Росса хорошим красным вином, я не думаю, что он бы открылся и поделился. Я думаю, что есть такое уважение к каждому, кто приходит навестить Михаэля, чтобы не делиться ничем", – добавил Хопкинс.
Отметим, что в 2025 году состоялся суд над Йилмазом Тоцтурканом, который пытался шантажировать семью Шумахера распространением похищенных частных данных, пишет The Guardian. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
Что известно о Шумахере?
Михаэль Шумахер ударился головой о камень во время катания на лыжах в горах. Легенда Формулы-1 находился в медикаментозной коме до июня 2014 года.
Впоследствии немецкого экспилота перевезли в Швейцарию. Семикратному чемпиону мира обустроили специальную комнату в доме вблизи Женевского озера.
Недавно Юсси Пости сделал предположение относительно Шумахера. Финский нейрохирург, который следит за делом считает, что состояние легендарного пилота вряд ли изменилось со времени инцидента.
Напомним, что Шумахер представлял "Джордан", "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Немецкий гонщик одержал 91 победу на гран-при, 68 поул-позиций и проехал 77 самых быстрых кругов за свою карьеру, став семикратным чемпионом мира в Формуле-1.