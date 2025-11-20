Семикратный чемпион мира прикован к постели и не может разговаривать. Близкий друг бывшего пилота высказался о легенде автоспорта, сообщает 24 канал со ссылкой на SportBible.

Читайте также В имении Шумахера произошло изнасилование: в преступлении подозревают австралийского гонщика

Что сейчас с Шумахером?

Ричард Хопкинс, который работал руководителем операционного отдела в "Ред Булл" и менеджером по логистике в "Макларен", в свое время сблизился с Шумахером. Однако он не знает всех подробностей состояния немецкого экспилота.

Не думаю, что мы снова увидим Майкла. Мне немного неудобно говорить о его состоянии из-за того, насколько тайно, по уважительным причинам, семья хочет держать его в тайне. Поэтому я могу сделать замечание, иметь мнение, но я не принадлежу к этому близкому кругу. Я не Жан Тодт, я не Росс Браун, я не Герхард Бергер, которые посещают Михаэля. Я далек от этого,

– рассказал Хопкинс.

Он также рассказал, разговаривал ли с кем-то, кто видел Шумахера после того, как произошло трагическое событие в горах. Хопкинс заявил, что он не может назвать себя лучшим другом Тодта, Брауна, или Бергера.

"Я думаю, что даже если бы вы были лучшим другом Росса Брауна и спросили, как дела у Михаэля, и даже если бы вы напоили Росса хорошим красным вином, я не думаю, что он бы открылся и поделился. Я думаю, что есть такое уважение к каждому, кто приходит навестить Михаэля, чтобы не делиться ничем", – добавил Хопкинс.

Отметим, что в 2025 году состоялся суд над Йилмазом Тоцтурканом, который пытался шантажировать семью Шумахера распространением похищенных частных данных, пишет The Guardian. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Что известно о Шумахере?