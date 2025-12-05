Вирішальний етап пройде 6 – 7 грудня в ОАЕ на трасі "Яс Маріна" в Абу-Дабі. На суботу призначена кваліфікація, тоді як в неділю пройде гонка, повідомляє 24 Канал.

До теми Макс Ферстаппен ефектно виграв гран-прі Катару та загострив чемпіонську інтригу у Формулі-1

Хто претендує на титул та які шанси?

Цього сезону вперше за 15 років перед фіналом на чемпіонство претендують аж троє пілотів. Лідером індивідуального заліку Формули-1 є Ландо Норріс з Макларен.

Від нього на 12 балів відстає чинний чемпіон Макс Ферстаппен та на 16 – партнер по команді Оскар Піастрі. Саме між цими трьома пілотами і буде розіграно звання чемпіона 2025 року.

Найкраща позиція в цьому тріо у Ландо Норріса. Фініш на подіумі гарантовано принесе британцю перше підсумкове місце. Ферстаппену ж треба самому вигравати та очікувати на непотрапляння Норріса у топ-3.

В разі другого місця Максу треба сподіватися на фініш Ландо восьмим або нижче. У Піастрі ж шанси найменші. Оскару потрібно не тільки перемагати, а ще й очікувати на провал партнера по команді (6 місце і нижче).

Прогноз букмекера

Тож недивно, що фаворитом в боротьбі за чемпіонство є Ландо Норріс по лінії betking. Підсумковий успіх британця оцінений всього в 1,33, тоді як Ферстаппена – 3,50. Коефіцієнт на "золото" Оскара Піастрі дорівнює аж 13,00.

Куди більш рівні котирування на переможця гран-прі Абу-Дабі. Тут вже найбільше вірять у тріумф пілота Ред Булл – 2,37 на перше місце Макса, 3,25 – на перемогу Норріса та 4,30 – на Піастрі.

*Коефіцієнти подані станом на 00:50 04.12.2025

Зазначимо, що для Норріса або Піастрі цей титул може стати дебютним у кар'єрі в Формулі-1. Натомість Ферстаппен може повторити неймовірний рекорд Міхаеля Шумахера.

Довідка. Пілоти Макларен не вигравали індивідуальний залік з 2008 року. Саме тоді, 17 років тому, чемпіонство в команді Макларен-Мерседес здобув Льюїс Гемілтон.

Нідерландець виграв чотири останні сезони "королівських перегонів" і тепер може зробити це вп'яте поспіль. Лише "Червоному Барону" вдавалась настільки успішна чемпіонська серія (з 2000 по 2004 роки).