Именно квалификация должна была определить стартовые позиции пилотов на воскресный этап. Макс Ферстаппен считался фаворитом заезда, однако ему нужен был и как можно более низкий финиш от Макларен, сообщает 24 Канал.
Как прошла квалификация гран-при Абу-Даби?
В конце концов на каждом из этапов квалификации Макс был лучшим и почти не оставлял шансов соперникам. При этом на первом сегменте первое место взял Пиастри, а на втором Расселл.
Впрочем, расклад сил все равно был в пользу нидерландца, что он и доказал в финальной стадии. Причем Макс дважды показал лучший круг, не оставив шансов гонщикам Макларен.
Между ними как раз и возникла борьба за второе место. Пиастри большую часть квалификации демонстрировал лучшее время. Однако в решающий момент Норрис смог опередить партнера по команде на 0,029 секунды.
Стартовые позиции на гран-при Абу-Даби:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Габриэль Бортолето (Заубер)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Исак Аджар (РБ)
- Юки Цунода (Ред Булл)
- Оливер Берман (Хаас)
- Карло Сайнс (Уильямс)
- Лиам Лоусон (РБ)
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Александер Албон (Уильямс)
- Нико Гюлькенберг (Заубер)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Франко Колапинто (Альпин)
Кто претендует на чемпионство и какие шансы?
Поэтому Ферстаппен имеет шанс вырвать титул из рук Макларен на гран-при. Правда, голландец все равно остается аутсайдером в этой борьбе, ведь Норрис имеет преимущество в 12 баллов в индивидуальном зачете.
Если Ландо финиширует в топ-тройке, он гарантированно получит титул. Также на первое место претендует и Оскар Пиастри, но его отставание от британца составляет аж 16 очков. Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало – в 15:00 по киевскому времени.
Топ-5 пилотов индивидуального зачета:
- Ландо Норрис (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Пиастри (Макларен) – 392
- Джордж Расселл (Мерседес) – 309
- Шарль Леклер (Феррари) – 230