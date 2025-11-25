За титул чемпіона світу продовжують боротьбу тільки три пілоти. 24 Канал вирішив порівняти заробітні плати гонщиків і їх результати в кампанії, яка добігає свого кінця.

Читайте також Дебютант Формули-1 переписав історію команди: яке досягнення підкорилося гонщику

Хто заробляє найбільше у Формулі-1?

Найбільший контракт очікувано має Макс Ферстаппен з "Ред Булл". Він ставав переможцем останніх чотирьох поспіль сезонів та отримує 65 мільйонів доларів.

На другому місці з невеличким відставанням розташувався легендарний Льюїс Гемілтон. Перехід британця у Феррарі приніс йому підвищення, у порівнянні з попередньою зарплатою у "Мерседес", і становить 60 мільйонів доларів.

Він став найбільш високооплачуваним пілотом "скудерії". Його партнер по команді Шарль Леклер заробляє 34 мільйони доларів на рік і замикає трійку.

Також серед лідерів рейтингу опинилися іменитий Фернандо Алонсо з "Астон Мартін" і Ландо Норріс з "Макларен". Вони отримують по 20 мільйонів доларів, проте демонструють кардинально різні результати.

Зарплати пілотів Формули-1 у 2025 році (дані RacingNews365)

1. Макс Ферстаппен – 65 мільйонів доларів

2. Льюїс Гемілтон – 60 мільйонів

3. Шарль Леклер – 34 мільйони

4 – 5. Фернандо Алонсо – 20 мільйонів

4 – 5. Ландо Норріс – 20 мільйонів

6. Джордж Расселл – 15 мільйонів

7 – 8. Карлос Сайнс – 10 мільйонів

7 – 8. П’єр Гаслі – 10 мільйонів

9. Александер Албон – 8 мільйонів

10 – 11. Ніко Гюлькенберг – 7 мільйонів

10 – 11. Естебан Окон – 7 мільйонів

12. Оскар Піастрі – 6 мільйонів

13. Ленс Стролл – 3 мільйони

14 – 16. Габріел Бортолето – 2 мільйони

14 – 16. Юкі Цунода – 2 мільйони

14 – 16. Андреа Кімі Антонеллі – 2 мільйони

17 – 18. Олівер Берман – 1 мільйон

17 – 18. Ліам Лоусон – 1 мільйон

19 – 20. Джек Дуен – від 0,5 до 1 мільйона

19 – 20. Ізак Аджар – від 0,5 до 1 мільйона

Якщо брати до уваги виключно спортивні результати, то найкраще коштами на заробітний фонд розпоряджається "Макларен". Пілоти Ландо Норріс та Оскар Піастрі гарантували цій команді Кубок конструкторів ще за шість етапів до завершення сезону.

Сумарно вони отримують 26 мільйонів доларів. Це значно менше, ніж "Феррарі" чи "Ред Булл", які наразі ще ведуть боротьбу за друге місце в загальному заліку, проте з великою ймовірністю "Мерседес" уже його не відпустить.

Саме гонщиків "Макларен" варто в першу чергу відзначати за найбільший оверперформанс. Вони з 5-ю та 12-ю зарплатами очолюють індивідуальний залік пілотів.

Натомість свій заробіток цього року не вдається виправдовувати досвідченим зіркам Льюїсу Гемілтону та Фернандо Алонсо. Вони серед лідерів за зарплатами, проте наразі посідають тільки 6-те та 13-те місця відповідно.

Окремо варто також відзначити юних Андреа Кімі Антонеллі й Ізака Аджара. Вони зі своїми скромними зарплатами наразі розташовуються у топ-10 індивідуального заліку.

Індивідуальний залік пілотів (після 22/24 етапів)

Ландо Норріс ("Макларен") – 390 очок Оскар Піастрі ("Макларен") – 366 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 366 Джордж Расселл ("Мерседес") – 294 Шарль Леклер ("Феррарі") – 226 Льюїс Гемілтон ("Феррарі") – 152 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 137 Александер Албон ("Вільямс") – 73 Ізак Аджар ("РБ") – 51 Ніко Гюлькенберг ("Заубер") – 49 Карлос Сайнс ("Вільямс") – 48 Олівер Берман ("Хаас") – 41 Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") – 40 Ліам Лоусон ("РБ") – 36 Ленс Стролл ("Астон Мартін") – 32 Естебан Окон ("Хаас") – 32 Юкі Цунода ("Ред Булл") – 28 П'єр Гаслі ("Альпін") – 22 Габріель Бортолето ("Заубер") – 19 Джек Дуен ("Альпін") – 0

Нагадаємо, що попереду залишилося ще два гран-прі. Перше відбудеться у Катарі (28 та 29 листопада), а завершиться сезон гонкою в ОАЕ 7 грудня.