У конкурентов нидерландца Ландо Норриса и Оскара Пиастри по семь побед в 2025 году. Впрочем этого не хватило для достижения цели Ферстаппеном, сообщает 24 Канал.

Кто стал чемпионом Формулы-1?

Поскольку Норрис финишировал третьим, это гарантировало ему чемпионство. Британец всего на два балла обошел Макса и выиграл свой дебютный титул в карьере.

А вот Ферстаппен упустил возможность войти в историю "королевских гонок" и не смог повторить извечный рекорд. Макс был чемпионом с 2021 по 2024 годы и мог в пятый раз подряд получить титул.

Такое достижение в Формуле-1 достигал только легендарный Михаэль Шумахер. "Красный Барон" был лучшим в течение 2000 – 2004 годов, поэтому после завершения серии Макса он останется единоличным рекордсменом.

Рекордные серии чемпионств подряд:

ГОНЩИК

СЕРИЯ

ГОДЫ

Михаэль Шумахер

5

2000 – 2004

Хуан-Мануэль Фанхио

4

1954 – 1957

Себастьян Феттель

4

2017 – 2020

Макс Ферстаппен

4

2021 – 2024

Также в шаге от рекорда Шумахера оказались Хуан-Мануэль Фанхио, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Как и Ферстаппен, они тоже имели серию из четырех чемпионств подряд.

Что известно о Михаэле Шумахере?

  • Немца можно назвать лучшим гонщиком Формулы-1 в истории. Шумахер представлял команды Джордан, Бенеттон, Феррари и Мерседес.
  • Немецкий гонщик одержал 91 победу на гран-при. Михаэль семь раз становился чемпионом мира по Формуле-1, удерживая рекорд по этому показателю с Льюисом Хэмилтоном.
  • Жизнь немца погрузилась в тайну, после того, как он ударился головой о камни во время катания на лыжах в горах. Легенда Формулы-1 находился в коме.
  • Впоследствии Шумахера перевезли в Швейцарию, где он продолжает проходить реабилитацию в своем доме на берегу Женевского озера. Недавно стало известно о утечке фотографий Шумахера.
  • К слову, финский нейрохирург сделал предположение о состоянии здоровья Шумахера. Он считает, что легендарный гонщик общается исключительно с помощью глаз и больше не может разговаривать.