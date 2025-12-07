У конкурентов нидерландца Ландо Норриса и Оскара Пиастри по семь побед в 2025 году. Впрочем этого не хватило для достижения цели Ферстаппеном, сообщает 24 Канал.
Кто стал чемпионом Формулы-1?
Поскольку Норрис финишировал третьим, это гарантировало ему чемпионство. Британец всего на два балла обошел Макса и выиграл свой дебютный титул в карьере.
А вот Ферстаппен упустил возможность войти в историю "королевских гонок" и не смог повторить извечный рекорд. Макс был чемпионом с 2021 по 2024 годы и мог в пятый раз подряд получить титул.
Такое достижение в Формуле-1 достигал только легендарный Михаэль Шумахер. "Красный Барон" был лучшим в течение 2000 – 2004 годов, поэтому после завершения серии Макса он останется единоличным рекордсменом.
Рекордные серии чемпионств подряд:
|
ГОНЩИК
|
СЕРИЯ
|
ГОДЫ
|
Михаэль Шумахер
|
5
|
2000 – 2004
|
Хуан-Мануэль Фанхио
|
4
|
1954 – 1957
|
Себастьян Феттель
|
4
|
2017 – 2020
|
Макс Ферстаппен
|
4
|
2021 – 2024
Также в шаге от рекорда Шумахера оказались Хуан-Мануэль Фанхио, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Как и Ферстаппен, они тоже имели серию из четырех чемпионств подряд.
Что известно о Михаэле Шумахере?
- Немца можно назвать лучшим гонщиком Формулы-1 в истории. Шумахер представлял команды Джордан, Бенеттон, Феррари и Мерседес.
- Немецкий гонщик одержал 91 победу на гран-при. Михаэль семь раз становился чемпионом мира по Формуле-1, удерживая рекорд по этому показателю с Льюисом Хэмилтоном.
- Жизнь немца погрузилась в тайну, после того, как он ударился головой о камни во время катания на лыжах в горах. Легенда Формулы-1 находился в коме.
- Впоследствии Шумахера перевезли в Швейцарию, где он продолжает проходить реабилитацию в своем доме на берегу Женевского озера. Недавно стало известно о утечке фотографий Шумахера.
- К слову, финский нейрохирург сделал предположение о состоянии здоровья Шумахера. Он считает, что легендарный гонщик общается исключительно с помощью глаз и больше не может разговаривать.