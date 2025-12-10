Однако самым высокооплачиваемым пилотом стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Стало известно, сколько заработали гонщики Формулы-1 за сезон, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.
Сколько заработали пилоты Формулы-1?
Ферстаппен за сезон заработал 65 миллионов долларов до уплаты налогов. Также он имел возможность заработать 11 миллионов долларов в качестве бонусов.
Норрис получил заработную плату в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, новый чемпион Формулы-1 заработал бонусы за победы в гонках и другие достижения, которые составили 39 миллионов долларов.
Топ-5 самых высокооплачиваемых пилотов Ф-1 в сезоне-2025:
- 1. Макс Ферстаппен – 65 миллионов долларов и 11 миллионов бонусами.
- 2. Льюис Хэмилтон – 70 миллионов долларов и полмиллиона бонусами.
- 3. Ландо Норрис – 18 миллионов долларов и 39,5 миллионов бонусами.
- 4. Оскар Пиастри – 10 миллионов долларов и 27,5 миллионов бонусов.
- 5. Шарль Леклер – 30 миллионов долларов.
Что Норрис сказал о победе в Формуле-1?
Британский пилот в интервью BBC прокомментировал триумф в "королевских гонках". Он отметил, что долго мечтал стать чемпионом мира в Формуле-1.
"В таком сезоне может быть все: взлеты, падения. Все это не имеет значения если ты пытаешься победить и мне это наконец удалось. Я сделал это вместе с невероятной командой: Уиллом Джарвисом и всеми ребятами и девушками, с которыми я пережил множество счастливых моментов", – высказался гонщик.
Что известно о следующем сезоне Формулы-1?
Следующий сезон будет состоять из 24 этапов. Новая кампания начнется 8 марта в австралийском Мельбурне, а завершится гран-при в Абу-Даби – 6 декабря.
Отметим, что пилоты получали бонусный балл за самый быстрый круг. Однако со следующего сезона эта опция будет отменена.
Изменения произойдут и в настройках болида – минимальный вес увеличится с 798 килограммов до 800 килограммов, а также увеличится минимальный вес пилота с 80 до 82 килограммов.