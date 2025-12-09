Формула-1 – это один из самых ярких видов спорта, который стремительно набирает популярность. Особенно пристально за гонками начали следить после нескольких сезонов сериала от Netflix – Drive to survive.

Хотя в Формуле-1 до сих пор нет украинцев, нашу страну все же кое-что связывает с гонками. Во-первых, в свое время в Украину приезжали команды Формулы-1, в частности гонщик Даниэль Риккардо. В 2012 году он на болиде "Ред Булл" проехался по бульвару Леси Украинки, собрав бешеное количество фанатов и людей, которые просто пришли посмотреть.

Во-вторых, в нашей стране пытаются вырастить гонщика, как в Польше, которую в свое время представлял легендарный Роберт Кубица. Александр Бондарев попал в состав академии британской команды Williams и имеет целью в будущем стать первым украинским пилотом в Формуле-1.

Вокруг Формулы-1 трудятся немало людей и одной из них является украинка Ольга Ганай. Уже несколько лет она работает фотографом на гонках. В интервью 24 Каналу она рассказала о том, как попала в "Королеву автоспорта", как проходит гоночный уикенд и какие на самом деле пилоты.

Как Ольга Ганай попала в Формулу-1: путь к "королевским гонкам"

Расскажите о своем пути в Формуле-1, было ли сложно попасть на "королевские гонки", или же наоборот – все сложилось достаточно легко?

Я переехала в США в 2022 году, через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину, начав свой путь с нуля. Отмечу, что переезд планировала раньше, ведь благодаря работе я познакомилась со своим мужем-американцем.

В Украине я начала создавать собственный видеопродакшн. Однако сама не снимала, а только нанимала людей – фотографов, видеографов. Тогда я больше работала как продюсер. Хотя и очень хотела снимать, но в то время почему-то боялась камер и считала, что этим должны заниматься профессионалы, а я лучше буду управлять процессом.

Мой муж тоже занимается съемками, но с дрона. Интересно, что мы практически одновременно основали свои агентства, но, объединив силы в США, начали работать вместе над собственным видеопродакшеном.



Ольга с мужем / Фото из архива фотографа

Первый год я работала на разных проектах бесплатно, ведь ждала свои документы, приехав в Америку в статусе беженки. Впоследствии мы начали сотрудничество с компанией Ephesus Sports Lighting, которой владеет Signify – это основной спонсор команды "Мерседес".

Тогда вместе с мужем очень много ездили по Штатам, снимая процесс установки света на стадионах. В 2023 году мы начали работать с итальянской компанией DZ Engineering, которая занимается освещением на гоночных трассах в Сингапуре и Лас-Вегасе.

Нас пригласили как видеографов, чтобы снимать рекламу для компании и интервью посреди трека. Во время процесса нам дали пропуск посмотреть на гонки Формулы-1, но ходить везде нельзя было.

В тот момент возникло безумное желание попасть в медиа, чтобы быть ближе к треку, почувствовать атмосферу гонки и получить кучу эмоций.

Мы просто подошли к мужчине, у которого был бейджик media-pass, и спросили, как попасть в медиа. Он ответил: "Вообще мы все летаем из Европы, но было бы неплохо иметь свою компанию в США, которая может снимать гонки".

Впоследствии этот человек пригласил нас на съемку закрытой вечеринки команды "Макларен" на крыше одного из элитных отелей Лас-Вегаса. Мы должны были снимать каждого гостя, особенно с VIP-бейджами. Там также произошел казус с Карлосом Сайнсом.

Мы сняли момент, когда Сайнс наехал на люк во время второй практики. Так мы просидели четыре часа, ожидая, когда отремонтируют болид Карлоса, ведь у нас была задача фотографировать все машины и гостей.



Вечеринка "Макларен" / Фото из архива фотографа

После вечеринки мы с мужем ждали приглашения на следующие гонки Формулы-1, но чтобы быть уже ближе к треку.

В апреле нам позвонили, чтобы мы прислали документы для аккредитации от агентства, которое раньше называлось LAT Images. Но в прошлом году ее выкупило Getty Images. В этой компании я и мой муж работали как фрилансеры, где покрывали ивенты как на треке, так вне его во время гоночного уикенда Формулы-1.

Отмечу, что человек, который пригласил нас снимать вечеринку в Лас-Вегасе, работает фотографом в Формуле-1 уже 23 года, продолжив дело отца. Именно это знакомство помогло попасть на "королевские гонки".

Он хороший человек, с которым мы очень подружились и легко вошли в эту сферу. Сначала нас пригласили на гонки в Майами, а потом Остин в Техасе. Кстати, гонка в Остине лучше, чем в Майами и Лас-Вегасе, ведь это настоящий гоночный трек.

Как Формула-1 выглядит изнутри: истории с пилотами

В конце концов вы попали в зону для команд возле пит-лейна. Как выглядит паддок изнутри?

Паддок выглядит просто невероятно! Лучший паддок в Лас-Вегасе, ведь для меня он как родной дом. Мы там снимаем каждый год, а также делали это для компании DZ Engineering.

И каждый раз ты видишь, как они совершенствуют свет, ведь в прошлом году в паддоке было темно и много голубого света. Это неудобно для фотографов, нужно менять линзу. А в этом году компания сделала все для фотографов.

Были ли какие-то интересные истории с пилотами?

В прошлом году я увидела, как заходит Льюис Гамильтон, и бежала перед ним, попав в кадр F1 TV. Мне говорят: "отойди", но я не сразу услышала.



Льюис Гамильтон / Фото из архива фотографа

Однако смешных историй в паддоке как таковых не было, ведь все сконцентрированы на гонке. Там нужно быстро реагировать, ведь пилоты проходят в разное время – иногда они заходят через центральный вход, а бывает, что с черного.

Например, Гамильтон идет просто напролом. Помню, в прошлом году в Остине Ландо Норрис зашел через турникеты и сразу повернул, вероятно, был чем-то разочарован. А нас стояло где-то 30 фотографов, все подумали, что как-то невежливо он поступил.

Что касается Макса Ферстаппена, то да – он не любит крутиться перед камерами. Но это понятно, ведь у него вся семья в Формуле-1 уже очень много лет. Вообще все пилоты, VIP-гости, селебрити приходят туда как наемные работники и стараются не отвлекаться, выполняя свою работу. Они могут остановиться, особенно Макс и Льюис, когда видят ребенка-фаната с плакатом.

Вообще Ферстаппен очень серьезный. Честно говоря, у меня было другое отношение к Максу перед тем, как я попала на Формулу-1. Медиа подают все в другом свете. Он очень хороший человек, но и довольно сконцентрированный, ведь профессионал.

Был ли опыт работы с пилотами?

Опыта работы отдельно с пилотами или командами у меня не было. Хотя однажды меня попросили пофотографировать Ландо Норриса и Оскара Пиастри из "Макларен". Тогда все ушли с питлейна, а они снимали какую-то кампанию, видимо, для телефона от компании Google.



Пиастри и Норрис / Фото из архива фотографа

Вдвоем они ходили фотографировались возле болида в гараже. А меня просто попросили поснимать этот процесс, как они позируют и взаимодействуют между собой.

Безопасно ли работать на Формуле-1?

Насколько безопасно быть фотографом в Формуле-1? Например, в 2024 году в Монако Серхио Перес за болидом "Ред Булл" разбил болид прямо возле фотографа.

В нашем договоре прописано, если нас даже убьют на треке, то компания просто извинится перед родителями, и никакой компенсации не будет. Мы осознаем, что это достаточно опасно, когда подписываем соглашение.

Был случай в Майами – я сидела в "кармане", куда в случае аварии заезжают пилоты, чтобы избежать других столкновений на треке. Маршалы, которые стояли рядом, уверяли, что все в порядке. Но впоследствии мне сказали, что я "немного того", ведь это было очень опасно.

Ольга на гонках в Майами / Фото из инстаграма фотографа

Также был опасный момент в Лас-Вегасе. Я стояла очень близко к окну, а чтобы сделать особый кадр – нужно было выдвинуться вперед. В этот момент рядом проехал болид, и я подумала: "О боже, лучше отойду чуть дальше!"

Это действительно очень опасно! С фотографом, возле которого Перес разбил болид, я лично незнакома. Однако мне говорили, что он получил несколько царапин, а также ПТСР.

Формула-1 – это дорогой вид спорта. Билеты на гонки в Монако, Лас-Вегасе и другие гонки стоят немало, а пилоты получают огромные деньги. Так сколько зарабатывает фотограф на Формуле-1? Кому продаете фото?

Если ты фрилансер, то компания покрывает расходы только на дорогу. Если ты наемный работник, то есть зарплата, однако это небольшие суммы. Мы работали с Getty Images и просто отдавали им эти фотографии.

Я до конца не в курсе, но, вероятнее всего, фотографы получают проценты от продажи фото. Знаю, что Getty Images продают снимки, а фотографы просто получают credits, то есть упоминание, что они сделали эти кадры.

На съемках Формулы-1 заработать трудно. Во-первых, выплата занимает 30 – 60 дней, а иногда ее вообще нет. Во-вторых, многие ездят лишь для того, чтобы сделать себе портфолио.

Например, мы с мужем за свой счет ездили в Майами и Техас. На своем авто было дешевле, чем покупать билеты на самолет. Однако отмечу, что после работы на Формуле-1 у нас появилось больше клиентов, нам начали больше звонить и доверять.

Чтобы заработать на Формуле-1, нужно быть блогером, или иметь свою платформу, где ты продаешь фото. Но в основном люди работают на гонках для получения авторитета.

Как проходит гоночный уикенд для фотографа?

Как продолжается работа на Формуле-1? Сколько занимает тот или иной процесс, в частности получение аккредитации?

Каждый раз мы приезжаем в среду, чтобы получить аккредитацию в медиацентре. В четверг начинается медиадень, когда все собираются на гонки, ты проводишь целый день на треке. Если нет никаких рабочих мероприятий, то в свободное время можно снимать что хочешь.

Иногда я могу даже пропустить одну из практик на треке, ведь есть событие, которое нужно отснять. Фото следует обработать и отправить в тот же день. Поэтому, если удается поспать 2 – 3 часа в день, ты счастливчик.

Обычно ты непрерывно работаешь, пьешь энергетики и кофе. Также стоит иметь какие-то снеки в рюкзаке, ведь свободного времени на себя нет.

После работы на Формуле-1 ощущение как после безумной вечеринки. Неделю не хочешь ни ходить, ни разговаривать, ни кого-то видеть или слышать. Ведь из-за адреналина тратится много энергии.

Помню, когда я в прошлом году снимала гаражный тур для "Мерседес" в Остине, мне позвонил мужчина и сказал, что он на ЭКГ. Оказалось, что он потерял сознание из-за обезвоживания, поскольку не было времени попить воды.

Гараж "Мерседес" / Фото из архива фотографа

Встречали ли вы других украинцев в Формуле-1?

Нет, я спрашивала у других фотографов, которые давно здесь работают, но никто других украинцев не встречал. Однако мне бы очень хотелось найти своих.

В Италии есть девочка, которая уже достаточно давно живет там. Она работает на Ferrari Cup, однако я не знаю кем именно.

Надеюсь, что украинцы скоро появятся на Формуле-1. Я пригласила двух девушек из Украины, чтобы они помогали мне писать статьи, но пока как волонтеры. Очень хочется привлекать больше наших людей в будущем.

Какие у вас остались впечатления после нынешнего Лас-Вегаса?

Вообще работать фотографом на гонках очень классно, но также утомительно. Например, в прошлый раз до старта оставалось 10 минут, а чтобы из медиацентра добраться до трека, нужно 15 минут. Поэтому я успела только на первый поворот.

Гран-при Лас-Вегаса / Фото из архива фотографа

В этом году было очень классно, ведь я впервые успела на начало гонки. Отмечу, что это то еще зрелище.

Вы снимаете документальный фильм Paddock? Что планируется освещаться в фильме и когда состоится премьера?

Я думаю, что съемки фильма займут около года. Мы частично будем освещать Формулу-1, но в основном кинолента будет о FIA Jamaica, работу организации, а также о Ямайке. Возможно, получится сделать интервью с президентом FIA.

Кроме того, в следующем году вместе с FIA Jamaica, возможно, удастся попасть на некоторые гонки в Европе.

Есть в планах снять еще один фильм. Я через соцсети познакомилась с девушкой, которая занималась локациями на F1 Movie TV, и имеет большой опыт, работала с Мелом Гибсоном и Брэдом Питом. Поэтому планы большие, но все равно нужно найти инвесторов, ведь это большие затраты.

Также сейчас мы занимаемся новым направлением, создавая собственный media outlet "Paddock Influence", ведь все-таки сложно получить media-pass на гонки, если ты не стаф-фотограф команды Формулы-1.

Сейчас мы в процессе создания сайта, а также у нас есть журналисты-волонтеры, которые помогают нам с контентом, в частности писать статьи. Кроме того, в планы входит приглашение брендов и блогеров.

Отмечу то, что когда ты находишься внутри, то больше понимаешь все процессы, в частности маркетинг. Однако, конечно, изучать нужно еще много чего, но мы работаем над этим.