Одной из "темных лошадок" нового сезона является команда Феррари, которая провела успешные тестовые заезды зимой. Особенно большие ожидания у фанатов от Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.

Чего ожидать от Хэмилтона?

Британский пилот вдохновлен успешным тестированием нового болида и с оптимизмом смотрит в новый сезон. Льюис рассказал свои впечатления от новой машины Феррари.

Мы проехали замечательные тесты на зимних испытаниях. Команда выполнила невероятный объем работы. Мы многому научились с прошлого года. Оставляем позади плохое и движемся вперед с хорошим. Мы готовы и знаем, что нам нужно делать. При этом для всех нас есть огромные вызовы с новыми правилами,

– рассказал Хэмилтон.

Эксперты называют Мерседес и Феррари фаворитами как первого гран-при, так и всего сезона. Льюис не отвергает такой статус и уверяет, что постарается снова бороться за чемпионство.

Моя цель – всегда побеждать. Это то, над чем работает команда. Нам надо максимально использовать каждую возможность и быть экономными. Надеемся, у нас получится бороться в лидирующей группе с первых гонок. Мерседес выглядит особенно быстрым. И я не уверен, или мы уже видели настоящий Ред Булл,

– резюмировал британец.

Побьет ли Льюис рекорд Шумахера?

Напомним, что Хэмилтон делит рекорд Формулы-1 по количеству чемпионских трофеев. Льюис выиграл чемпионат семь раз и по этому показателю догнал легендарного Михаэля Шумахера.

Правда, последнее чемпионство британца было еще в 2020-м. Через год после того Хэмилтон проиграл трофей на финальном круге заключительного гран-при сезона Максу Ферстаппену.

А с 2022-го Льюис вообще не боролся за трофей. Более того, прошлом году гонщик перебрался в Феррари. но провалил сезон. Хэмилтон ни разу не поднялся на подиум и завершил чемпионат на шестом месте.

Что известно о новом сезоне Формулы-1?