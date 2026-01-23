На треке в Фиорано болид просто остановился под эстакадой посреди небольшой прямой. К нему подбежали механики и начали вручную откатывать с трассы, как видно из видео пользователя clara в сети X.

Что произошло с Феррари на первом тесте?

За рулем в момент неожиданной остановки был Льюис Хэмилтон. Со стороны все выглядело так, как будто новенький болид просто выключился.

Однако фанам Скудерии все же рано паниковать: Феррари позже объяснила, что именно произошло в моменте с остановкой.

Как пишет The Race, никаких технических проблем инженеры итальянской конюшни не зафиксировали. Причина внезапно окончания теста – исчерпание 15 километров дистанции, которая предусмотрена регламентом на дебютный прокат болидов.

В Фиорано в пятницу успел проехать несколько кругов и Шарль Леклер – и даже помахал тиффози, которые собрались за пределами трассы, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих кумиров. Судя по настроению монегаска, проблем с болидом действительно не было.

