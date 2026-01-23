На треку у Фіорано болід просто зупинився під естакадою посеред невеликої прямої. До нього підбігли механіки та почали вручну відкочувати з траси, як видно з відео користувача clara у мережі X.

Що сталося з Феррарі на першому тесті?

За кермом в момент несподіваної зупинки був Льюїс Гемілтон. З боку все виглядало так, наче новенький болід просто вимкнувся.

Проте фанам Скудерії все ж рано панікувати: Феррарі пізніше пояснила, що саме відбулося в моменті із зупинкою.

Як пише The Race, жодних технічних проблем інженери італійської стайні не зафіксували. Причина раптового закінчення тесту – вичерпання 15 кілометрів дистанції, яка передбачена регламентом на дебютний прокат болідів.

У Фіорано в п'ятницю встиг проїхати кілька кіл і Шарль Леклер – і навіть помахав тіфозі, які зібралися за межами траси, щоб бодай одним оком поглянути на своїх кумирів. Судячи з настрою монегаска, проблем з болідом справді не було.

