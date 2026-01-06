Володарем Кубка конструкторів Формули-1 сезону 2025 року став Макларен. Чи зможе британська команда зберегти титул, зважаючи на зміни в регламенті змагань, пише 24 Канал.

Які зміни в регламенті Формули-1 на сезон-2026?

Вперше за останні десять років Формула-1 збільшить число команд з 10 до 11. Новим учасником чемпіонату стане Каділлак, який представляє американську конструкторську компанію General Motors. Спочатку їхні боліди будуть оснащені двигунами Феррарі, а згодом замінені на власні.

Крім того, значні зміни відбудуться у технічному регламенті для болідів. У 2026 році буде зменшена ширина автомобіля: з 200 сантиметрів до 190 сантиметрів. Також відбудеться перехід на нові силові установки, які отримають інший баланс між електричною та тепловою потужністю. Кожна команда зможе використовувати нові, стійкі види палива, що відповідає довгостроковим екологічним цілям чемпіонату.

Зміни торкнуться бюджетного ліміту, який зросте зі 135 мільйонів доларів на сезон до 215. Це дозволить командам більше інвестувати в дослідження та розвиток.

Хто фаворит Кубка конструкторів у сезоні-2026?

Завдяки змінам у регламенті сезон у Формулі-1 стане ще більш непередбачуваним. Новий формат змагань може перемішати усі карти. Зміни аеродинаміки та двигунів створять можливості для Мерседес повернутися на Олімп. Також зростуть шанси на перемогу у Феррарі та Ред Булл.

Зазначимо, що чемпіонат вдруге поспіль складатиметься з 24 етапів. Сезон розпочнеться у неділю, 8 березня, в Австралії. Старт першості може принести багато несподіванок та змін у розташуванні сил.

Фінал традиційно відбудеться в Абу-Дабі. Останній Гран-прі 2026 року запланували на неділю, 6 грудня.

У 2026 році дебютує Гран-прі Мадрида. Розіграш відбудеться у вересні. Таким чином, у новому сезоні Іспанія прийматиме два етапи: у Барселоні та Мадриді.

Прогноз букмекера

Наразі визначити явного фаворита сезону вкрай важко. Найбільше шансів на титул мають Мерседес та чинний командний чемпіон Макларен по лінії betking. Їхні перемоги оцінені з однаковим коефіцієнтом у 2,36. Непогані шанси на загальний успіх зберігає Феррарі. На тріумф італійської команди виставлений коефіцієнт 7,00. А ось Ред Булл, який торік фінішував третім, є четвертим в рейтингу претендентів – 11,00. На успіх Астон Мартін виставлений коефіцієнт 15,00, а Ауді – 21,00. На чемпіонство Вільямса та Альпін можна поставити з коефіцієнтом 40,00. Серед аутсайдерів сезону Хаас та Рейсінг Буллс – 100,00. Букмекери не вірять в успіх новачка чемпіонату команду Каділлак. На американську команду виставлено коефіцієнт – 200.

*Коефіцієнти подані станом на 22:00 05.01.2026

Календар сезону-2026 у Формулі-1