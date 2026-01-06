Обладателем Кубка конструкторов Формулы-1 сезона 2025 года стал Макларен. Сможет ли британская команда сохранить титул, учитывая изменения в регламенте соревнований, пишет 24 Канал.

Какие изменения в регламенте Формулы-1 на сезон-2026?

Впервые за последние десять лет Формула-1 увеличит число команд с 10 до 11. Новым участником чемпионата станет Кадиллак, который представляет американскую конструкторскую компанию General Motors. Сначала их болиды будут оснащены двигателями Феррари, а впоследствии заменены на собственные.

Кроме того, значительные изменения произойдут в техническом регламенте для болидов. В 2026 году будет уменьшена ширина автомобиля: с 200 сантиметров до 190 сантиметров. Также состоится переход на новые силовые установки, которые получат другой баланс между электрической и тепловой мощностью. Каждая команда сможет использовать новые, устойчивые виды топлива, что соответствует долгосрочным экологическим целям чемпионата.

Изменения коснутся бюджетного лимита, который возрастет со 135 миллионов долларов на сезон до 215. Это позволит командам больше инвестировать в исследования и развитие.

Кто фаворит Кубка конструкторов в сезоне-2026?

Благодаря изменениям в регламенте сезон в Формуле-1 станет еще более непредсказуемым. Новый формат соревнований может перемешать все карты. Изменения аэродинамики и двигателей создадут возможности для Мерседес вернуться на Олимп. Также возрастут шансы на победу у Феррари и Ред Булл.

Отметим, что чемпионат второй раз подряд будет состоять из 24 этапов. Сезон начнется в воскресенье, 8 марта, в Австралии. Старт первенства может принести много неожиданностей и изменений в расположении сил.

Финал традиционно состоится в Абу-Даби. Последний Гран-при 2026 года запланировали на воскресенье, 6 декабря.

В 2026 году дебютирует Гран-при Мадрида. Розыгрыш состоится в сентябре. Таким образом, в новом сезоне Испания будет принимать два этапа: в Барселоне и Мадриде.

Прогноз букмекера

Сейчас определить явного фаворита сезона крайне трудно. Больше всего шансов на титул имеют Мерседес и действующий командный чемпион Макларен по линии betking. Их победы оценены с одинаковым коэффициентом в 2,36. Неплохие шансы на общий успех сохраняет Феррари. На триумф итальянской команды выставлен коэффициент 7,00. А вот Ред Булл, который в прошлом году финишировал третьим, является четвертым в рейтинге претендентов – 11,00. На успех Астон Мартин выставлен коэффициент 15,00, а Ауди – 21,00. На чемпионство Уильямса и Альпин можно поставить с коэффициентом 40,00. Среди аутсайдеров сезона Хаас и Рейсинг Буллс – 100,00. Букмекеры не верят в успех новичка чемпионата команду Кадиллак. На американскую команду выставлен коэффициент – 200.

*Коэффициенты поданы по состоянию на 22:00 05.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

