Ферстаппену нужно принять участие в подготовительном заезде, который совпадает во времени с Гран-при Китая. Решить проблему взялась команда Mercedes, сообщает Motorsport.

Действительно ли Ферстаппен переходит в гонки на выносливость?

Уже в прошлом сезоне Макс одержал дебютную победу в эндьюренс-рейсинге, выиграв на Нюрбургринге заезд продолжительностью четыре часа, напоминает официальный сайт Формулы-1. Теперь голландец хочет перейти на более высокий уровень, выступив в гонке на сутки.

Ферстаппен договорился об участии в классе GT3 за рулем автомобиля Mercedes. Нынешняя команда Макса в Формуле-1 Red Bull Racing не имеет возражений относительно такого изменения. Тем более, что борьбу за титул за рулем болида с открытыми колесами никто не отменял.

Почему Формула-1 мешает Ферстаппену выступить на Нюрбургринге?

Однако плотность календаря сезона Формулы-1 может помешать планам 4-кратного чемпиона. Ему нужно каким-то образом развести во времени Гран-при и подготовительный заезд, без которого на "24 часа" не попасть.

На помощь пришли в Mercedes: директор бренда Mercedes Benz Ола Каллениус и руководитель команды Формулы-1 Тото Вольфф официально обратились к боссам серии гонок на Нюрбургринге с просьбой изменить расписание соревнований. Сейчас идет согласование с другими командами, и шанс на участие Ферстаппена сохраняется.

