Оказалось, что в соглашении Макса с конюшней есть требование по достижениям в личном зачете пилотов. Если результат не соответствует ожиданиям нидерландца, он может стать свободным агентом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

Как Ферстаппен может разорвать контракт с "Ред Булл"?

Инсайдеры утверждают, что если на момент летней паузы в чемпионате, то есть в конце июля, Ферстаппен не будет занимать в чемпионате первое или второе место, в его соглашении активируется опция досрочного расторжения. По собственному желанию он может уйти из "Ред Булл" в конце года без финансовых обязательств со своей стороны.

Еще более острой ситуация станет в 2027 году. Тогда Макс будет иметь право на уход из команды просто за то, что не будет в августе лидером зачета. Даже второго места уже не будет хватать "быкам", чтобы сохранить Ферстаппена у себя.

Почему в контракте Ферстаппена появились эти пункты?

В "Ред Булл" решение об условиях сделки принимал ключевой консультант команды Хельмут Марко, который в прошлом году, как пишет The Guardian, объявил о выходе на пенсию.

Именно с его подачи Макс стал самым высокооплачиваемым пилотом пелотона с зарплатой в 65 миллионов евро. А также Марко согласился на лазейки, которые теперь могут стоить конюшне чемпиона. Тогда такие действия уважаемого австрийца уже вызвали осуждение со стороны других руководителей.

Может ли Ферстаппен остаться в команде в случае провала?

"Ред Булл" нужно надеяться на то, что даже неудачи на трассе не изменят лояльности Макса к команде, которая привела его к 4 титулам чемпиона мира. Ведь решение будет исключительно за самим гонщиком – он может и не воспользоваться возможностью уйти.

