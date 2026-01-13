Сразу после первых тестов своего нового болида на 2026 год французы поставили точку в кадровом вопросе. 22-летнему пилоту пожелали успеха в "поиске других карьерных возможностей", пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Alpine в сети X.

Кто из пилотов покинул Alpine?

Без места даже резервного гонщика на новый сезон остался австралиец Джек Дуэн. Команда поблагодарила его за преданность и профессионализм на протяжении последних четырех лет на трассе и вне ее, но решила попрощаться.

Почему австралийца выгнали из Формулы-1?

Как указано на статистическом портале StatsF1, Дуэн дебютировал на Гран-при Абу-Даби в последний гоночный уикенд 2024 года. Уже тогда было известно, что он станет напарником Пьера Гасли в пелотоне на сезон-2025.

Австралиец находился под постоянным давлением со стороны аргентинского пилота Франко Колапинто, которого СМИ активно сватали на его место чуть ли не с первого Гран-при. Даже в команде не скрывали, что в случае плохих результатов Дуэну грозит понижение до резерва.

Так и произошло: терпения Alpine хватило на шесть гонок, в которых пилот дважды не финишировал, ни разу даже не приблизился к зачетной зоне и постоянно попадал в неприятные ситуации. Болид отдали Колапинто – и тот тоже не принес французской конюшне ни одного очка в Кубок конструкторов.

