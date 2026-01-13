Одразу після перших тестів свого нового боліда на 2026 рік французи поставили крапку у кадровому питанні. 22-річному пілоту побажали успіху в "пошуку інших кар'єрних можливостей", пише 24 Канал з посиланням на сторінку Alpine в мережі X.

Хто з пілотів залишив Alpine?

Без місця навіть резервного гонщика на новий сезон залишився австралієць Джек Дуен. Команда подякувала йому за відданість та професіоналізм упродовж останніх чотирьох років на трасі та поза нею, але вирішила попрощатися.

Чому австралійця вигнали з Формули-1?

Як зазначено на статистичному порталі StatsF1, Дуен дебютував на Гран-прі Абу-Дабі в останній гоночний вікенд 2024 року. Вже тоді було відомо, що він стане напарником П'єра Гаслі у пелотоні на сезон-2025.

Австралієць перебував під постійним тиском з боку аргентинського пілота Франко Колапінто, якого ЗМІ активно сватали на його місце ледь не з першого Гран-прі. Навіть у команді не приховували, що у випадку поганих результатів Дуену загрожує пониження до резерву.

Так і сталося: терпцю Alpine вистачило на шість гонок, в яких пілот двічі не фінішував, жодного разу навіть не наблизився до залікової зони і постійно потрапляв в неприємні ситуації. Болід віддали Колапінто – і той теж не приніс французькій стайні жодного очка у Кубок конструкторів.

Коли розпочнеться новий сезон Формули-1?