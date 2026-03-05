Однією з "темних конячок" нового сезону є команда Феррарі, яка провела успішні тестові заїзди взимку. Особливо великі очікування у фанатів від Льюїса Гемілтона, повідомляє Sky Sports.
Чого очікувати від Гемілтона?
Британський пілот натхненний успішним тестуванням нового боліда та із оптимізмом дивиться у новий сезон. Льюїс розповів свої враження від нової машини Феррарі.
Ми проїхали чудові тести на зимових випробуваннях. Команда виконала неймовірний обсяг роботи. Ми багато чого навчилися з минулого року. Залишаємо позаду погане та рухаємося вперед з хорошим. Ми готові та знаємо, що нам потрібно робити. При цьому для всіх нас є величезні виклики з новими правилами,
– розповів Гемілтон.
Експерти називають Мерседес та Феррарі фаворитами як першого гран-прі, так і всього сезону. Льюїс не відкидає такий статус та запевняє, що намагатиметься знову боротися за чемпіонство.
Моя мета – завжди перемагати. Це те, над чим працює команда. Нам треба максимально використати кожну можливість та бути економними. Сподіваємося, у нас вийде боротися у лідируючій групі з перших гонок. Мерседес виглядає особливо швидким. І я не впевнений, чи ми вже бачили справжній Ред Булл,
– резюмував британець.
Чи поб'є Льюїс рекорд Шумахера?
Нагадаємо, що Гемілтон ділить рекорд Формули-1 за кількістю чемпіонських трофеїв. Льюїс виграв чемпіонат сім разів та за цим показником наздогнав легендарного Міхаеля Шумахера.
Правда, останнє чемпіонство британця було ще у 2020-му. Через рік після того Гемілтон програв трофей на фінальному колі заключного гран-прі сезону Максу Ферстаппену.
А з 2022-го Льюїс взагалі не боровся за трофей. Ба більше, минулого року гонщик перебрався у Феррарі. але провалив сезон. Гемілтон жодного разу не піднявся на подіум та завершив чемпіонат на шостому місці.
Що відомо про новий сезон Формули-1?
- Наступний чемпіонат з "королівських перегонів" стартує 8 березня. Перший гран-прі сезону пройде в Австралії у Мельбурні.
- Сезон стане дебютним за нового регламенту двигунів. FIA дозволила командам розробляти двигуни, які на 50% складаються з електрокомпоненти.
- Календар сезону включає в себе 24 етапи та має завершитись 6 грудня. Правда, через війну на Близькому сході організатори Формули-1 можуть скасувати гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, повідомляє The Telegraph.
- Крім того, вперше за довгий час було збільшено кількість пілотів. На новий сезон заявились 11 команд, серед яких є новачки Ауді та Каділлак.
- Нагадаємо. що чинним чемпіоном Формули-1 є Ландо Норріс з Макларен. Британський гонщик всього на два бали випередив Макса Ферстаппена з Ред Булл, який до цього виграв чотири чемпіонати поспіль.