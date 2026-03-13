Два этапа чемпионата Формулы-1 могут исчезнуть из календаря сезона уже в ближайшее время. Речь идет о Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые запланированы на апрель, сообщает Sky Sports News.
Гран-при под угрозой срыва?
Гонки могут быть отменены из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно календарю чемпионата, этап в Бахрейне должен был состояться 12 апреля. Уже на следующей неделе, 19 апреля, сезон должен был продолжиться Гран-при Саудовской Аравии.
Однако в последние дни не произошло никакого улучшения ситуации с конфликтами в регионе. Поэтому организаторы серии и руководство чемпионата серьезно рассматривают вариант с отменой обеих гонок.
Календарь могут не менять
Ожидается, что официальное подтверждение решения появится в течение следующих 48 часов.
В то же время ранее сообщалось, что Формула-1 не планирует искать замену этим этапам в календаре, если они все же будут отменены.
Сейчас ни руководство Формулы-1, ни Международная автомобильная федерация (FIA) не комментируют ситуацию.
Кто был готов заменить этапы на Ближнем Востоке?
- Как отмечает BBC, на проведение "внеочередных" Гран-при претендовать Португалия и Турция, которые со следующего сезона, вероятнее всего, вернутся в календарь.
- Однако подготовить треки к проведению гоночного уикенда за такой короткий срок, как месяц, боссы Формулы-1 считают слишком сложной задачей. Поэтому замену было решено все же не искать.
- Ходили также слухи о возможности проведения сразу нескольких уикендов в Японии, как это практиковали в ковидный сезон 2020 года. Но дальше идеи этот план пока не пошел.