Два етапи чемпіонату Формули-1 можуть зникнути з календаря сезону вже найближчим часом. Йдеться про Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, які заплановані на квітень, повідомляє Sky Sports News.

Гран-прі під загрозою зриву?

Перегони можуть бути скасовані через напружену ситуацію на Близькому Сході.

Згідно з календарем чемпіонату, етап у Бахрейні мав відбутися 12 квітня. Уже наступного тижня, 19 квітня, сезон повинен був продовжитися Гран-прі Саудівської Аравії.

Однак останніми днями не відбулося жодного покращення ситуації з конфліктами в регіоні. Через це організатори серії та керівництво чемпіонату серйозно розглядають варіант зі скасуванням обох перегонів.

Календар можуть не змінювати

Очікується, що офіційне підтвердження рішення з’явиться протягом наступних 48 годин.

Водночас раніше повідомлялося, що Формула-1 не планує шукати заміну цим етапам у календарі, якщо вони все ж будуть скасовані.

Наразі ані керівництво Формули-1, ані Міжнародна автомобільна федерація (FIA) не коментують ситуацію.

Хто був готовий замінити етапи на Близькому Сході?