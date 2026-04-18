Брат легендарного 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера запевнив, що рішення нідерландця не матиме значного впливу на Формулу-1, пише This is Formula 1.
Що Шумахер сказав про завершення кар'єри Ферстаппена?
Ральф Шумахер підкреслив, що Формула "вища за будь-якого пілота".
Звичайно, він може сказати, що з нього вистачить. Але спробуйте знайти альтернативу Ф-1. Машина класу GT, хоч би якою гарною вона була, важить 1,4 тонни, а це зовсім інша історія. А ще у Формулі є можливість подорожувати світом, змагатися з найкращими гонщиками планети. Я не можу уявити, що він так швидко від цього відмовиться,
– скептично поставився до заяв Ферстаппена німецький пілот.
Шумахер вважає, що у Формулі нічого не зміниться, навіть якщо Макс справді вирішить завершити виступи. Мовляв, Red Bull просто знайдуть іншого пілота, і все.
Раніше критика з боку німця на адресу австрійської команди і Ферстаппена викликала бурхливу реакцію у батька Макса і колишнього пілота Йоса Ферстаппена. Той якось публічно порадив Ральфу Шумахеру "поменше говорити".
Як Ферстаппен виступає у цьому сезоні Формули-1?
- За даними з офіційного сайту Формули-1, після трьох Гран-прі чотириразовий чемпіон посідає лише 9-те місце у чемпіонаті.
- Макс набрав лише 12 очок, у нього жодного подіуму і гірші результати, ніж у, скажімо П'єра Гаслі з Alpine і Олівера Бермана з Haas.
- За чутками, контракт Ферстаппена передбачає можливість розвірвати трудові відносини з Red Bull достроково, якщо на момент літньої павзи Макс не буде боротися за чемпіонство.