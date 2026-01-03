Німецький пілот ставав семиразовим чемпіоном світу та встановив не один рекорд. Що відомо про кар'єру легендарного гонщика, цікаві факти з життя, та де він зараз – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Шумахера?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Шумахер народився у Гюрт-Гермюльгаймі, що в Німеччині. Сьогодні, 3 січня 2026 року, легендарний пілот Формули-1 святкує 57-річчя.

"Червоний барон" почав свою кар'єру з водіння карту, який побудував його батько, бувши керівником місцевого автодрому для картингу. Вже у 12 років він отримав ліцензію гонщика й почав виступати на офіційних змаганнях.

З 1984 до 1987 року "Шумі" виграв деякі німецькі та європейські чемпіонати з картингу, а також переміг на серії Формула Кьоніг. У 1990 році майбутня легенда автоспорту завоював титул чемпіона німецької Формули-3.

У наступному році ірландський бізнесмен Еді Джордан запросив Шумахера виступити на гран-прі Бельгії за свою команду Jordan. Німецький пілот вразив публіку тим, що зміг кваліфікуватися на сьомому місці у своєму першому виступі у боліді Формули-1.

У 1992 році німець виграв першу гонку у "королівських перегонах", а сезон завершив на третьому місці.

Шумахер у Benetton / Фото Getty Images

У 1994 році у складі Benetton німецький пілот зі скандалом виграв свій перший титул чемпіона світу у Формулі-1. У тому сезоні на титул, окрім Шумахера, також претендував Деймон Хілл з Williams. До фіналу сезону пілоти підходили з різницею в один заліковий пункт. На гран-прі в Австралії долю чемпіонства вирішило зіткнення німецького та британського гонщика.

На 36 колі "Червоний барон" помилився у поворті "Іст-Террас" і врізався у відбійник, але удар був слабким і німець зміг повернутися на трасу. Хілл вирішив піти в атаку, але "Шумі" в останній момент врізався у пілота Williams.

Болід німецького гонщика взлетів у повітря, а британець із пошкодженим болідом повернувся у бокси. У результаті Шумахер став чемпіоном світу, зробивши те, що сьогодні у Формулі-1 недопустиме.

До слова. У тому році Формула-1 зазнала жахливої втрати. На перегонах в Італії трагічно загинув бразильський пілот Айртон Сенна – він врізався у бетонну стіну на високій швидкості.

Вже за рік він вдруге переміг у чемпіонаті та допоміг своїй команді здобути перший та єдиний в її історії Кубок конструкторів.

Як Шумахер виступав за Ferrari?

У 1996 році "Шумі" підписав контракт з найстаршою командою у "королівських перегонах" Ferrari, яка мала великий бюджет, але вже 13 років не могла завоювати чемпіонство.

Вже через рік "Червоний барон" був близький до чемпіонського титулу, але його дискваліфікували за умисний контакт із Жаком Вільневом, який претендував на перемогу у Формулі-1, і був виключений з протоколу усього чемпіонату із втратою усіх очок.

Після декількох років плідної праці італійська команда змогла повернутися на вершину "королівських перегонів". З того часу почалася домінація Шумахера у Формулі-1 пліч-о-пліч з генеральним директором Ferrari Жаном Тодтом.

У 1999 році Шумахер допоміг "Скудерії" здобути перший з 1983 року Кубок конструкторів, Але стати чемпіоном в особистому заліку він не зміг через перелом ноги внаслідок аварії на гран-прі Великої Британії. Однак вже через рік він зрештою втретє став чемпіоном Формули-1.

Шумахер у Ferrari / Фото Getty Images

У 2001 році "Червоний барон" здобув четвертий титул чемпіона світу. У 2002 році німець став п'ятиразовим чемпіоном Формули-1, вигравши 11 з 17 гран-прі у сезоні. У 2003 році він завоював шостий чемпіонський титул, а вже за рік всьоме виграв чемпіонат, встановивши рекорд "королівських перегонів".

У 2006 році стало відомо, що після завершення сезону легенда автоспорту покине перегони. Однак у 2009 році він підписав контракт з Mercedes на три роки, повернувшись у Формулу-1. Востаннє за болід Шумахер сів на гран-прі Бразилії у 2012 році після чого остаточно завершив кар'єру.

У 2013 році німець вирушив на відпочинок на гірськолижний курорт у Французьких Альпах. Хоч він і був вправним лижником, але не зміг уникнути жахливої трагедії.

Що відомо про трагедію Шумахера?

"Червоний барон" вирішив поїхати не по трасі, через що невдало впав і вдарився головою об каміння. Від травм легендарного пілота не врятував навіть шолом і зрештою його доставили на гелікоптері у лікарню та ввели у кому.

Відзначимо, що Шумахер перебував у медикаментозній комі – 256 днів. Окрім того, він переніс дві важкі операції, і, за словами медиків, якби не шолом – легенда автоспорту міг би загинути на місці.

Шумахер в Альпах / Фото Getty Images

Влітку 2014 року медики почали виводити німця з коми, а згодом його перевезли до лікарні у Лозанні, де він проходив реабілітацію. У вересні того ж року стало відомо, що "Червоний барон" повернувся додому поблизу Женевського озера.

Сім'я Шумахера після інциденту максимально звузила коло людей, які можуть бачити німецького гонщика. Однак у мережі іноді з'являються дані про те, у якому становищі легенда Формули-1.

У 2021 році дружина пілота Корінна порушила мовчання та розповіла про свого чоловіка у документальному фільмі від Netflix.

Ми живемо разом удома. Ми проводимо терапію. Ми робимо все можливе, щоб Міхаелю стало краще і щоб йому було комфортно,

– поділилася Корінна Шумахер.

За інформацією The Mirror, Шумахер перебуває у важкому становищі. Колишній пілот прикутий до ліжка та втратив здатність говорити, спілкуючись лише очима. Відомо, що у 2024 році Шумахер з'явився на публіці, завітавши на весілля доньки.

Також 29 березня 2025 року у Шумахера народилася онука Міллі. На сайті oe24.at опублікували інформацію, що колишнього гонщика доставили до особняка у Швейцарії на гелікоптері, щоб він приєднався до доньки перед пологами.

Відзначимо, що сім'я Шумахера вирішила розпродати, деякі коштовні речі, щоб покрити витрати на лікування легендарного пілота. Так, за інформацією The Sun, на аукціон було виставлено розкішну колекцію годинників пілота вартістю у 6 мільйонів доларів.

Які статки у Шумахера?

За інформацією Racing News 365, "Червоний барон" є найбагатшим пілотом в історії Формули-1. Статки легендарного німецького пілота становлять 790 мільйонів доларів.

Експерти врахували не тільки заробітки від перегонів, а також рекламні контракти, різні інвестиції та бізнес-проєкти німця. Відзначимо, що на другому місці Льюїс Гемільтон, який заробив 304 мільйони доларів.

На третій сходинці розташувався Фернандо Алонсо – 264 мільйони доларів, а четверту позицію посідає Кімі Райкконен – 254 мільйони доларів. П'ятірку замикає покійний Нікі Лауда – 203 мільйони доларів.

Інші цікаві факти про Шумахера?