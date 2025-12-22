Макс Ферстаппен став першим пілотом Формули-1, який здобув 71 перемогу за перші 11 сезонів. Нідерландець очолив історичний рейтинг автогонщиків за цей відрізок кар'єри, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Ферстаппен випередив Норріса: скільки заробили пілоти Формули-1 за сезон 2025 року

Як Ферстаппену вдалося випередити Шумахера та Хемілтона?

Для порівняння, британець Льюїс Хемілтон за свої перші 11 сезонів здобув 62 перемоги, а легендарний німець Міхаель Шумахер – 53. Втім, варто зважати на те, що ці пілоти виступали у різні епохи, а тому умови були різними. Та все ж це не применшує досягнення Ферстаппена.

Ферстаппен перевершив Хемілтона і Шумахера / фото Sportskeeda F1

Зазначимо, що Ферстаппен дебютував у Формулі-1 у 17 років, ставши наймолодшим пілотом в історії Формули-1. З перших сезонів Макс демонстрував агресивний стиль, досягаючи максимального результату навіть за несприятливих обставин.

Вирішальним фактором домінування Ферстаппена стала співпраця з Ред Булл. Австрійська команда створила болід, який ідеально підходить під стиль нідерландця.

Раніше повідомлялося, що Ферстаппен не зміг побити рекорд Шумахера за кількістю чемпіонств здобутих поспіль.

Чому Хемілтон та Ферстаппен не змогли здобути більше перемог?