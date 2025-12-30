29 декабря 2013 года Михаэль отдыхал с сыном на горнолыжном курорте во французских Альпах. "Красный Барон" решил поехать не по трассе, из-за чего неудачно упал, сообщает 24 Канал.
Как Шумахер получил травму головы?
Шумахер ударился головой о камни. От травм его не спас даже шлем. В конце концов немца доставили в больницу на вертолете и ввели в кому.
После того инцидента семья максимально засекретила информацию о здоровье Михаэля. Лишь ограниченный круг людей знает, что происходит с Шумахером сейчас.
Зато в прессу попадают различные инсайды и слухи. Издание The Mirror узнало интересные факты о состоянии Шумахера от приближенных к его семье друзей.
Что известно сейчас о Шумахере?
По их информации, "Красный Барон" находится в тяжелом положении. Его обслуживают около 15 человек ежедневно. При этом легенда Формулы-1 прикован к постели и потерял способность говорить.
С окружающими Михаэль коммуницирует невербально с помощью глаз. Известно, что в 2024 году Шумахер впервые вышел к широкому кругу людей во время свадьбы его дочери.
Однако тогда всех гостей заставили сдать телефоны перед событием и подписать соглашение о неразглашении. Ранее издание The Sun сообщало, что преступники похитили фотографии Шумахера и могут слить их в интернет.
Как сложилась карьера Михаэля Шумахера?
- Немец является лучшим гонщиком в истории Формулы-1. Шумахер представлял команды Джордан, Бенеттон, Феррари и Мерседес.
- Михаэль одержал 91 победу на гран-при. При этом он семь раз становился чемпионом мира и по этому показателю он удерживает рекорд вместе с Льюисом Хэмилтоном.
- После инцидента в Альпах и комы Шумахера перевезли в Швейцарию, где он продолжает проходить реабилитацию в своем доме на берегу Женевского озера. Недавно финский нейрохирург сделал предположение о состоянии здоровья Шумахера.