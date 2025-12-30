29 декабря 2013 года Михаэль отдыхал с сыном на горнолыжном курорте во французских Альпах. "Красный Барон" решил поехать не по трассе, из-за чего неудачно упал, сообщает 24 Канал.

Как Шумахер получил травму головы?

Шумахер ударился головой о камни. От травм его не спас даже шлем. В конце концов немца доставили в больницу на вертолете и ввели в кому.

После того инцидента семья максимально засекретила информацию о здоровье Михаэля. Лишь ограниченный круг людей знает, что происходит с Шумахером сейчас.

Зато в прессу попадают различные инсайды и слухи. Издание The Mirror узнало интересные факты о состоянии Шумахера от приближенных к его семье друзей.

Что известно сейчас о Шумахере?

По их информации, "Красный Барон" находится в тяжелом положении. Его обслуживают около 15 человек ежедневно. При этом легенда Формулы-1 прикован к постели и потерял способность говорить.

С окружающими Михаэль коммуницирует невербально с помощью глаз. Известно, что в 2024 году Шумахер впервые вышел к широкому кругу людей во время свадьбы его дочери.

Однако тогда всех гостей заставили сдать телефоны перед событием и подписать соглашение о неразглашении. Ранее издание The Sun сообщало, что преступники похитили фотографии Шумахера и могут слить их в интернет.

Как сложилась карьера Михаэля Шумахера?