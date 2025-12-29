История Михаэля Шумахера стала примером самой большой трагедии в истории Формулы-1. 24 Канал подготовил материал обо всех деталях несчастного случая, который случился с легендарным чемпионом в Альпийских горах.

Когда и где произошла трагедия с Шумахером?

По завершении сезона Формулы-1 2012 года Михаэль Шумахер окончательно объявил о завершении карьеры гонщика. Огромные нагрузки сказались и чемпион решил посвятить больше времени своему здоровью и семье.

Шумахер любил активный отдых, а лыжи были одним из его увлечений вне Формулы-1. "Красный барон" считался опытным лыжником.

Солнечным утром 29 декабря 2013 года Михаэль вместе со своим сыном Миком вышли из роскошного дома, чтобы насладиться катанием на лыжах. Они отправились на лыжную трассу Комб де Солир на французском курорте Мерибель.

Михаэль Шумахер был искусным лыжником / Фото Getty Images

Во время спуска лыжи Шумахера ударились о камень, который находился под свежим снегом. Бывший гонщик пролетел 3,5 метра и ударился головой о выступ скалы. Удар был настолько сильным, что шлем спортсмена раскололся пополам.

"Шуми" получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его" немедленно доставили вертолетом в больницу Гренобля, где врачи сделали срочную операцию. Чемпиону удалили гематому и ввели в искусственную медикаментозную кому, чтобы уменьшить давление на мозг. Состояние спортсмена оценивалось как критическое.

Сколько времени Шумахер находился в коме?

В общем Михаэль перенес две важные операции. Медики говорили, что если бы не шлем, Шумахер умер бы мгновенно. С тех пор знаменитый чемпион исчез из публичного пространства.

Медикаментозная кома продолжалась 256 дней. В июне 2014 года врачи начали постепенно выводить из этого состояния. Спортсмена перевезли в больницу в Лозанну, где он проходил реабилитацию. Сообщалось, что легендарный гонщик не мог говорить, но радовался появлению свои жены, а с врачами общался кивком головы.

Весь этот период сопровождался минимумом официальной информации. Семья попросила с пониманием отнестись к сложной ситуации, сохраняя приватность чемпиона "королевских гонок".

9 сентября 2014 года менеджер спортсмена Сабине Кем сообщила, что Шумахер вернулся домой в свой роскошный дом на берегу Женевского озера.

Дом Шумахера в Швейцарии / фото Getty Images

Полная тишина и защита приватности

Возвращение Шумахера домой привлекло внимание огромного количества репортеров и фотокорреспондентов. Чтобы сохранить приватность, вокруг дома патрулировали полицейские.

Жена гонщика Коринна неоднократно подчеркивала, что Михаэль получает лучший уход. За его состоянием следят 15 медиков. На лечение в домашних условиях семья Шумахера тратила 130 тысяч евро еженедельно.

Доступ к чемпиону получили только ближайшие друзья и родственники. Михаэль больше не появлялся на публике и не общался с представителями СМИ. Все так называемые "инсайды" без официального подтверждения семья называла спекуляциями.

В 2021 году Коринна нарушила молчание и рассказала о муже в документальном фильме "Шумахер" от Netflix.

Мы живем вместе дома. Мы проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и чтобы ему было комфортно,

– рассказала Коринна Шумахер.

Михаэль Шумахер вместе с женой Коринной / Фото Getty Images

В каком сейчас состоянии Шумахер?

В марте 2025 года сайт autoracing1.com сообщил, что состояние автогонщика остается тяжелым. Михаэль не может обходиться без посторонней помощи и передвигаться.

56-летний пилот Формулы-1 прикован к постели. Его состояние в судебных документах описывают как "частично беспомощное, что требует постоянного ухода и имеет заметные последствия травм". Легендарный чемпион не может разговаривать, а с родными общается с помощью глаз.

29 марта 2025 года у Михаэля Шумахера родилась внучка Милли. По слухам, опубликованным на сайте oe24.at, спортсмена доставили на вертолете со своей семейной виллы на Майорке в швейцарский особняк, чтобы он присоединился к дочери перед ее родами.

До этого предполагалось, что Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в 2024 году. Однако никаких доказательств не было приведено.