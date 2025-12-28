Во время спортивной карьеры Михаэль Шумахер установил ряд рекордов, которые до сих пор остаются недостижимыми. Кроме того, немец сумел создать мощную финансовую империю, возглавив список самых богатых пилотов Формулы-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Racing News 365.
Читайте также Плакал перед всеми: в сети вспомнили один из самых щемящих моментов в карьере Шумахера
Сколько денег заработал Шумахер?
Состояние "Шуми" экспертами оценивается в 790 миллионов долларов. Немецкий гонщик значительно опередил семикратного чемпиона "королевских гонок" Льюиса Хэмилтона с его 304 миллионами долларов.
Далеко позади "Красного барона" остались Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Ники Лауда, которые находятся в первой пятерке.
Отметим, что эксперты учитывали не только деньги полученные по контракту, а также рекламные сделки, различные инвестиции и бизнес-проекты.
Топ-5 самых богатых пилотов Формулы-1
- Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов
- Льюис Хэмилтон – 304 миллионов долларов
- Фернандо Алонсо – 264 миллионов долларов
- Кими Райкконен – 254 миллионов долларов
- Ники Лауда – 203 миллионов долларов
В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы в результате падения во время катания на лыжах в Альпах. Сейчас легендарный гонщик прикован к постели и полностью зависит от медперсонала.
Какие достижения Шумахера в Формуле-1?
- Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 1991 году в возрасте 22-х лет. На счету немецкого гонщика 91 победа, что по данным сайта STATS F1 составляет 29.64% от общего количества стартов.
- Легенда Формулы-1 завоевал 7 титулов чемпиона мира: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годы. За свою карьеру Шумахер 155 раз поднимался на подиум.
- 56-летний Михаэль до сих пор удерживает несколько рекордов в Формуле-1, которые не смогли покорить Хэмилтон и Ферстаппен.