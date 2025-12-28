Во время спортивной карьеры Михаэль Шумахер установил ряд рекордов, которые до сих пор остаются недостижимыми. Кроме того, немец сумел создать мощную финансовую империю, возглавив список самых богатых пилотов Формулы-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Racing News 365.

Сколько денег заработал Шумахер?

Состояние "Шуми" экспертами оценивается в 790 миллионов долларов. Немецкий гонщик значительно опередил семикратного чемпиона "королевских гонок" Льюиса Хэмилтона с его 304 миллионами долларов.

Далеко позади "Красного барона" остались Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Ники Лауда, которые находятся в первой пятерке.

Отметим, что эксперты учитывали не только деньги полученные по контракту, а также рекламные сделки, различные инвестиции и бизнес-проекты.

Топ-5 самых богатых пилотов Формулы-1

Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов Льюис Хэмилтон – 304 миллионов долларов Фернандо Алонсо – 264 миллионов долларов Кими Райкконен – 254 миллионов долларов Ники Лауда – 203 миллионов долларов

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы в результате падения во время катания на лыжах в Альпах. Сейчас легендарный гонщик прикован к постели и полностью зависит от медперсонала.

Какие достижения Шумахера в Формуле-1?