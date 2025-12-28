Під час спортивної кар'єри Міхаель Шумахер встановив низку рекордів, які досі залишаються недосяжними. Крім того, німець зумів створити могутню фінансову імперію, очоливши список найбагатших пілотів Формули-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Racing News 365.
Скільки грошей заробив Шумахер?
Статки "Шумі" експертами оцінюються у 790 мільйонів доларів. Німецький гонщик значно випередив семиразового чемпіона "королівських перегонів" Льюїса Гемілтона з його 304 мільйонами доларів.
Далеко позаду "Червоного барона" залишилися Фернандо Алонсо, Кімі Райкконен та Нікі Лауда, які знаходяться у чільній п'ятірці.
Зазначимо, що експерти враховували не тільки гроші отримані за контрактом, а також рекламні угоди, різні інвестиції та бізнес-проєкти.
Топ-5 найбагатших пілотів Формули-1
- Міхаель Шумахер – 790 мільйонів доларів
- Льюїс Гемілтон – 304 мільйонів доларів
- Фернандо Алонсо – 264 мільйонів доларів
- Кімі Райкконен – 254 мільйонів доларів
- Нікі Лауда – 203 мільйонів доларів
У грудні 2013 року Шумахер зазнав важкої травми голови внаслідок падіння під час катання на лижах в Альпах. Наразі легендарний гонщик прикутий до ліжка та повністю залежний від медперсоналу.
Які досягнення Шумахера у Формулі-1?
- Міхаель Шумахер дебютував у Формулі-1 у 1991 році у віці 22-х років. На рахунку німецького гонщика 91 перемога, що за даними сайту STATS F1 становить 29.64 % від загальної кількості стартів.
- Легенда Формули-1 завоював 7 титулів чемпіона світу: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 та 2004 роки. За свою кар'єру Шумахер 155 разів підіймався на подіум.
- 56-річний Міхаель досі утримує кілька рекордів у Формулі-1, які не змогли підкорити Гемілтон та Ферстаппен.