Під час спортивної кар'єри Міхаель Шумахер встановив низку рекордів, які досі залишаються недосяжними. Крім того, німець зумів створити могутню фінансову імперію, очоливши список найбагатших пілотів Формули-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Racing News 365.

Скільки грошей заробив Шумахер?

Статки "Шумі" експертами оцінюються у 790 мільйонів доларів. Німецький гонщик значно випередив семиразового чемпіона "королівських перегонів" Льюїса Гемілтона з його 304 мільйонами доларів.

Далеко позаду "Червоного барона" залишилися Фернандо Алонсо, Кімі Райкконен та Нікі Лауда, які знаходяться у чільній п'ятірці.

Зазначимо, що експерти враховували не тільки гроші отримані за контрактом, а також рекламні угоди, різні інвестиції та бізнес-проєкти.

Топ-5 найбагатших пілотів Формули-1

Міхаель Шумахер – 790 мільйонів доларів Льюїс Гемілтон – 304 мільйонів доларів Фернандо Алонсо – 264 мільйонів доларів Кімі Райкконен – ​​254 мільйонів доларів Нікі Лауда – 203 мільйонів доларів

У грудні 2013 року Шумахер зазнав важкої травми голови внаслідок падіння під час катання на лижах в Альпах. Наразі легендарний гонщик прикутий до ліжка та повністю залежний від медперсоналу.

Які досягнення Шумахера у Формулі-1?