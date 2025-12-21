Після гонки відбулася пресконференція, на який Шумахер дав волю емоціям. Досі незворушний та холоднокровний чемпіон несподівано розплакався, повідомляє 24 Канал.

Чому Шумахер розплакався після перемоги у Гран-прі Італії?

Бразильський автогонщик Айртон Сенна справив величезний вплив на молодого Шумахера. Ікона автогонок завжди був джерелом натхнення та наслідування для "Червоного барона".

Трагічна загибель Сенни у 1994 році шокувала "Шумі". Німецький пілот дуже болісно переживав втрату та завжди згадував бразильця з великою шаною.

Перемога у Гран-прі Італії 2000 року стала особливою для Міхаеля. Він зрівнявся за кількістю перемог зі своїм кумиром. Під час пресконференції у Шумахера запитали про Сенну, чий рекорд він зумів повторити.

"Шумі" спробував відповісти, але несподівано його голос затремтів, а з очей потекли сльози. Кімнату для пресконференцій заполонила тиша, адже ніхто не міг очікувати такі емоції від "залізного" чемпіона.

Відео, як Шумахер відреагував на питання про Сенну

Поруч з Шумахером сиділи легендарні Міка Хаккінен та Брюс Макларен, які підтримали колегу в такий чутливий момент.

Реакція Шумахера стала показовою для багатьох любителів Формули-1. Того дня вони зрозуміли, що для "Шумі" суперництво із Сенною це не лише статистика, а й шана великому чемпіону.

Що відомо про суперництво Шумахера та Сенни?