Однак у кар'єрі "Червоного барона" були темні плями, за які його неодноразово критикували. Про найбільш скандальні моменти у кар'єрі Шумахера – розповідає 24 канал.

Як Шумахер вперше став чемпіоном світу?

У листопаді 1994 року на гран-прі Австралії "Червоний барон" у складі "Бенеттон" вперше став чемпіоном світу у Формулі-1. Претендентом на титул, окрім Шумахера, був британець Деймон Хілл з "Вільямс".

До фінальних перегонів обидва пілоти підходили з різницею в один бал. Проте долю чемпіонства вирішило зіткнення німецького та британського гонщиків.

На 36 колі Шумахер припустився помилки у поровоті "Іст-Террас" і врізався у відбійник. Однак удар внаслідок зіткнення був слабким і "Червоний барон" зміг повернутися на трек.

У цей момент Хілл вирішив піти в атаку, хоч і не знав, що болід німецького пілота був пошкоджений. "Шумі" із погнутою задньою підвіскою в останній момент врізається у гонщика "Вільямс".

Болід німця взлетів у повітря, а британець з погнутим важілем підвіски повернувся у бокси та не зміг завершити гонку. У результаті "Червоний барон" став чемпіоном світу у Формулі-1 з перевагою в один пункт.

Сьогодні у Формулі-1 недопустиме те, що Шумахер зробив проти Хілла та може каратися дискваліфікацією.

Шумахер – Хілл: дивіться відео

Як Шумахер зірвався на Култхарда?

У 1998 році відбулася аварія за участі Шумахера та Девіда Култхарда. Німецький пілот лідирував у дощовій гонці на гран-прі Бельгії у Спа-Франкоршам, а шотландець, який відставав на одне коло, довго не пропускав гонщика "Феррарі".

Зрештою Култхард сповільнився, але не залишив місця Шумахеру для обгону, що призвело до зіткнення, унаслідок якого болід "Червоного барона" залишився без колеса.

Німець був розлючений діями шотландця та одразу побіг розбиратися з пілотом у бокси "Макларена". Зіткнення коштувало "Шумі" титулу, який у тому році здобув напарник Култхарда – Міка Хаккінен.

Шумахер – Култхард: дивіться відео

Що відомо про зіткнення Шумахера та Вільнева?

У 1997 році Жак Вільнев завоював свій перший та єдиний титул у Формулі-1 на етапі в іспанському Хересі. Гонка запам'яталася скандалом, адже Шумахер врізався у канадця, намагаючись вибити його.

Пілот "Феррарі" навмисно в'їхав у гонщика, але маневр вийшов невдалим. Не без проблем, але Вільнев зміг дістатися до фінішу третім. Цей епізод був сходжий на зіткнення німця з Хіллом, але цей раз Шумахер отримав покарання.

"Шумі" суворо покарали, позбавивши всіх очок за 1997 рік. Окрім того легенду австоспорту виключили з підсумкового протоколу.

Шумахер – Вільнев: дивіться відео

Як Шумахер ледь не вбив Барікелло?

У 2010 році гран-прі Угорщини у Хунгарорингу Шумахер та Барікелло боролися за 10 місце. Наприкінці перегонів колишній партнер німця по "Феррарі" вирішив піти в атаку.

Шумахер, який був за болідом "Мерседес", фактично витіснив бразильця у стіну, що на такій високій щвидкості могло бути фатальним для Барікелло. Після фінішу німецького пілота оштрафували за надто агресивну оборону.

Шумахер – Барікелло: дивіться відео

Нагадаємо, що Барікелло допоміг Шумахеру стати чемпіоном світу Формули-1 у 2002 році. На останніх десяти колах на перегонах в Австрії між бразильцем та керівництвом "Феррарі" тривали перемовини щодо того, аби він віддав першу позицію німцю.

Він не хотів цього робити до останнього, але йому натякнули на те, щоб він замислився про свій контракт, пригрозивши, що ця гонка може стати останньою для нього у "Феррарі".

У результаті на останній прямій Барікелло натиснув на гальма прямо перед фінішем. У результаті Шумахер переміг на перегонах.

Що відомо про "Раскасс-гейт"?

Шумахер на кваліфікації у Монако у 2006 році вдався до вчинку, який засудив увесь паддок. До кінця залишалося декілька хвилин, а за результатами Q3 німець займав проміжну поул-позицію.

Фернандо Алонсо, який був лідером чемпіонату, поступався "Червоному барону", але вирішальними мали стати останні кола, адже іспанець був швидшим у першому та другому сегментах.

На першому секторі "Шумі" додав, але у другому припустився помилки і відставав від власного графіку на 0,19 секунди, що майже неможливо було відіграти на третьому секторі.

Німецький пілот дістався до повороту "Раскасс" і зупинив болід біля відбійника, нібито випадково, що завадило Алонсо покращити результати.

Цікаво. "Раскасс" – одне з найвужчих місць траси. У сучасній Формулі-1 машина, що стоїть біля відбійника, гарантовано призвела б до червоних прапорів.

У результаті іспанець відстав від Шумахера на шість сотих секунди, який все ж зайняв поул. Після цього німець з полегшенням вийшов з боліду та пішов у паддок.

Проте дії "Червоного барона" визначили навмисними – йому дали штраф та відправили стартувати останнім.

Шумахер – Алонсо: дивіться відео

