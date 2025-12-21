После гонки состоялась пресс-конференция, на которой Шумахер дал волю эмоциям. До сих пор невозмутимый и хладнокровный чемпион неожиданно расплакался, сообщает 24 Канал.

Почему Шумахер расплакался после победы в Гран-при Италии?

Бразильский автогонщик Айртон Сенна оказал огромное влияние на молодого Шумахера. Икона автогонок всегда был источником вдохновения и подражания для "Красного барона".

Трагическая гибель Сенны в 1994 году шокировала "Шуми". Немецкий пилот очень болезненно переживал потерю и всегда вспоминал бразильца с большим уважением.

Победа в Гран-при Италии 2000 года стала особенной для Михаэля. Он сравнялся по количеству побед со своим кумиром. Во время пресс-конференции у Шумахера спросили о Сенне, чей рекорд он сумел повторить.

"Шуми" попытался ответить, но неожиданно его голос задрожал, а из глаз потекли слезы. Комнату для пресс-конференций заполонила тишина, ведь никто не мог ожидать такие эмоции от "железного" чемпиона.

Видео, как Шумахер отреагировал на вопрос о Сенне

Рядом с Шумахером сидели легендарные Мика Хаккинен и Брюс Макларен, которые поддержали коллегу в такой чувствительный момент.

Реакция Шумахера стала показательной для многих любителей Формулы-1. В тот день они поняли, что для "Шуми" соперничество с Сенной это не только статистика, а и дань уважения великому чемпиону.

Что известно о соперничестве Шумахера и Сенны?