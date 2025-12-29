Історія Міхаеля Шумахера стала прикладом найбільшої трагедії в історії Формули-1. 24 Канал підготував матеріал про усі деталі нещасного випадку, який трапився з легендарним чемпіоном в Альпійських горах.

Коли та де сталася трагедія з Шумахером?

По завершенні сезону Формули-1 2012 року Міхаель Шумахер остаточно оголосив про завершення кар'єри гонщика. Величезні навантаження далися взнаки і чемпіон вирішив присвяти більше часу своєму здоров'ю та родині.

Шумахер любив активний відпочинок, а лижі були одним з його захоплень поза Формулою-1. "Червоний барон" вважався досвідченим лижником.

Сонячного ранку 29 грудня 2013 року Міхаель разом зі своїм сином Міком вийшли з розкішного будинку, щоб насолодитися катанням на лижах. Вони вирушили на лижну трасу Комб де Солір на французькому курорті Мерібель.

Міхаель Шумахер був вправним лижником / Фото Getty Images

Під час спуску лижі Шумахера вдарились об камінь, який знаходився під свіжим снігом. Колишній гонщик пролетів 3,5 метри та вдарився головою об виступ скелі. Удар був настільки сильним, що шолом спортсмена розколовся навпіл.

"Шумі отримав важку черепно-мозкову травму. Його негайно доставили гелікоптером в лікарню Гренобля, де лікарі зробили термінову операцію. Чемпіону видалили гематому та ввели в штучну медикаментозну кому, щоб зменшити тиск на мозок. Стан спортсмена оцінювався як критичний.

Скільки часу Шумахер перебував у комі?

Загалом Міхаель переніс дві важливі операції. Медики казали, що якби не шолом, Шумахер помер би миттєво. З того часу знаменитий чемпіон зник з публічного простору.

Медикаментозна кома тривала 256 днів. У червні 2014 року лікарі почали поступово виводити з цього стану. Спортсмена перевезли до лікарні в Лозанни, де він проходив реабілітацію. Повідомлялося, що легендарний гонщик не міг говорити, але радів появі свої дружини, а з лікарями спілкувався кивком голови.

Увесь цей період супроводжувався мінімумом офіційної інформації. Родина попросила з розумінням поставитися до складної ситуації, зберігаючи приватність чемпіона "королівських перегонів".

9 вересня 2014 року менеджер спортсмена Сабіне Кем повідомила, що Шумахер повернувся додому у свій розкішний будинок на березі Женевського озера.

Будинок Шумахера у Швейцарії / фото Getty Images

Повна тиша та захист приватності

Повернення Шумахера додому привернула увагу величезної кількості репортерів та фотокореспондентів. Щоб зберегти приватність, навколо будинку патрулювали поліцейські.

Дружина гонщика Корінна неодноразово підкреслювала, що Міхаель отримує найкращий догляд. За його станом слідкують 15 медиків. На лікування в домашніх умовах родина Шумахера витрачала 130 тисяч євро щотижня.

Доступ до чемпіона отримали лише найближчі друзі та родичі. Міхаель більше не з'являвся на публіці та не спілкувався з представниками ЗМІ. Усі так звані "інсайди" без офіційного підтвердження родина називала спекуляціями.

У 2021 році Корінна порушила мовчання та розповіла про чоловіка у документальному фільмі "Шумахер" від Netflix.

Ми живемо разом удома. Ми проводимо терапію. Ми робимо все можливе, щоб Міхаелю стало краще і щоб йому було комфортно,

– розповіла Корінна Шумахер.

Міхаель Шумахер разом з дружиною Корінною / Фото Getty Images

У якому зараз стані Шумахер?

У березні 2025 року сайт autoracing1.com повідомив, що стан автогонщика залишається важким. Міхаель не може обходитися без сторонньої допомоги та пересуватися.

56-річний пілот Формули-1 прикутий до ліжка. Його стан у судових документах описують як "частково безпорадний, що потребує постійного догляду і має помітні наслідки травм". Легендарний чемпіон не може розмовляти, а з рідними спілкується за допомогою очей.

29 березня 2025 року у Міхаеля Шумахера народилася онука Міллі. За чутками, опублікованими на сайті oe24.at, спортсмена доставили на гелікоптері зі своєї сімейної вілли на Майорці до швейцарського особняка, щоб він приєднався до доньки перед її пологами.

До цього припускалося, що Шумахер був присутнім на весіллі своєї доньки Джини у 2024 році. Однак жодних доказів не було наведено.