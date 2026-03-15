Проте офіційне формулювання залишило простір для потрактувань. Адже у ньому немає нічого про саме скасування гонок, як видно із повідомлення на сайті Формули-1.

Що відомо про Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії?

Офіційна заява стверджує, що з безпекових міркувань через напружену ситуацію на Близькому Сході, викликану війною США та Ізраїлю із союзниками проти Ірану, Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії не можуть відбутися у квітні.

Тобто боси Формули-1 не скасовують і не переносять ці етапи, а просто констатують неможливість їхнього проведення вчасно. Чи означає це, що гонки можуть повернути у календар після того, як війна завершиться, поки залишається загадкою.

Окремо підкреслюється, що розглядалася низка альтернативних варіантів проведення гоночних вікендів у квітні, але було вирішено не шукати для гонок на Близькому Сході заміни. Раніше Sky Sports підтверджували, що етапи могли перенести у Туреччину, Італію чи Португалію, але зрештою підготовка треків у такі короткі терміни була визнана неможливою.

Разом із Формулою-1 не відбудуться також заплановані в ті ж дати події у Формулі-2, Формулі-3 та жіночій серії Академії Ф-1.

Як тепер виглядатиме календар сезону 2026 у Формулі-1?

У чемпіонаті виникає величезна незапланована павза тривалістю понад місяць між Гран-прі Японії та Гран-прі Маямі. При цьому квітень стає єдиним місяцем після старту сезону, коли немає жодного гоночного вікенду.

Оскільки Формула-1 керується певними логістичними принципами під час формування календаря, проведення Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії цьогоріч виглядає все ж малоймовірним. Під час літньої павзи у серпні це не дозволять зробити кліматичні умови в країнах Аравійського півострова. А в інші короткі проміжки між гонками навряд вдасться продумати вдалі маршрути транспортування техніки.

Таким чином з високою ймовірністю сезон скоротиться з 24 гоночних вікендів до 22, що вигідно команді, яка домінує на старті нового регламенту – Mercedes.