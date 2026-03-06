З нового сезону у "королівських перегонах" будуть двигуни, які на 50% складаються з електрики. Перше гран-прі сезону відбудеться 8 березня в австралійському Мельбурні, повідомляє 24 Канал.

До теми Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок

Де дивитися Формулу-1?

Українські фанати перегонів зможуть наживо дивитися заїзди. Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія ірландська компанія Setanta Sports.

Саме на її ресурсах будуть транслюватися наживо усі кваліфікації та гран-прі сезону. Вони будуть доступні як на двох офіційних каналах "Setanta Sports" та "Setanta Sports+".

Вони доступні у багатьох пакетах ТБ. Також усі заїзди будуть показані на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.

Яким буде сезон у Формулі-1?

Звітний сезон також виділяється розширенням кількості команд та пілотів. Вперше за довгий час на старт виходитимуть по 22 гонщики, а серед команд будуть два нвачки.

Першою є Ауді, яка викупила команду Заубер та де -факто використовуватиме її напрацювання. А ось для Каділлак це абсолютни дебют у "королівських перегонах".

Для свого першого сезону американці повернули у Формулу-1 двох досвідчених пілотів Серхіо Переса та Валттері Боттаса. У різні роки вони ставали віцечемпіонами світу.

Календар сезону Формули-1 складається із 24-х етапів, як і минулого року. Лише одна заміна відбулась у цьому розкладі – гран-прі Емілії-Романьї поступилось місцем вуличні гонці у Мадриді.