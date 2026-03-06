Стартове гран-прі вже традиційно прийме австралійський Мельбурн і відбудеться воно 8 березня. 24 Канал розповідає основну інформацію про новий сезон.

До теми Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад та результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

Хто виступатиме у Формулі-1?

Кампанія "королівських перегонів" обіцяє стати однією з найбільш непередбачуваних за останні роки. З 2026 року починає діяти новий регламент для двигунів, які на 50% будуть складатися із електрики.

Крім того, кількість пілотів буде збільшена з 20-ти до 22-х. Це стало можливим завдяки додаванню двох нових команд. Правда, Ауді можна умовно назвати дебютантом.

Концерн банально викупив команду Заубер та залишив більшість персоналу та гонщиків зі старого колективу. А ось для Каділлака це буде абсолютний дебют у Формулі-1.

Команда використовуватиме двигуни Феррарі, а також зробить ставку на досвідчених пілотів. У першому сезоні Каділлак розраховуватиме на Валттері Боттаса та Серхіо Переса, які раніше ставали віцечемпіонами світу.

Прогноз букмекера
На сайті betking опублікували коефіцієнти на чемпіона Формули-1 у 2026 році. Успіх Джорджа Расселла з Макларен оцінене у 3,00, Макса Ферстаппена – 4,00, а пілотів Феррарі Шарля Леклера та Льюїса Гемілтона – у 6,00 та 8,00 відповідно. Шанси на збереження титулу від Ландо Норріса дорівнюють 11,00.
*Коефіцієнти подані станом на 00:25 06.03.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри

ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Серед інших команд змін у списку пілотів майже немає. Лише Ред Булл трохи підкоригував склади своїх двох команд. Напарником Макса Ферстаппена в основній команді тепер буде Ісак Аджар.

Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:

  • Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)
  • Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)
  • Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)
  • Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)
  • Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)
  • Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
  • Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)
  • Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)
  • Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)
  • Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)
  • Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)

У свою чергу в Рейсінг Буллз буде єдиний новачок сезону Арвід Ліндблад, який ставав чемпіоном у Формулі-2. Зайвим у цьому пазлі виявився японець Юкі Цунода.

Де дивитися. Офіційним мовником Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Саме на її каналах, а також ОТТ-платформі можна буде подивитися усі кваліфікації та гонки сезону.

Де проходитиме Формула-1?

Що стосується календаря, то і в ньому зміни мінімальні. Кількість етапів залишається на рівні 24-х. Єдиною заміною стане додавання у розклад нового вуличного гран-прі в Мадриді, яке замінить етап в Емілії-Романьї.

ГРАН-ПРІ

ДАТИ

Австралія (Мельбурн)

8 березня

Китай (Шанхай) – спринт

14 березня

Китай (Шанхай)

15 березня

Японія (Сузука)

29 березня

Бахрейн (Сахір)

12 квітня

Саудівська Аравія (Джидда)

19 квітня

США (Маямі) – спринт

2 травня

США (Маямі)

3 травня

Канада (Монреаль) – спринт

23 травня

Канада (Монреаль)

24 травня

Монако (Монте-Карло)

7 червня

Іспанія (Барселона)

14 червня

Австрія (Шпільберг)

28 травня

Велика Британія (Сільверстоун) – спринт

4 липня

Велика Британія (Сільверстоун)

5 липня

Бельгія (Спа-Франкоршам)

19 липня

Угорщина (Хунгароринг)

26 липня

Нідерланди (Зандворт) – спринт

22 серпня

Нідерланди (Зандворт)

23 серпня

Італія (Монца)

8 вересня

Іспанія (Мадрид)

13 вересня

Азербайджан (Баку)

26 вересня

Сингапур (Маріна-Бей) – спринт

10 жовтня

Сингапур (Маріна-Бей)

11 жовтня

США (Остін)

25 жовтня

Мексика (Мехіко)

1 листопада

Бразилія (Сан-Паулу)

8 листопада

США (Лас-Вегас)

21 листопада

Катар (Лусаїл)

29 листопада

ОАЕ (Абу-Дабі)

6 грудня

Правда, через війну на Близькому сході календар може зазнати змін. Вже у квітні заплановані гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, проте ці країни зазнають бомбардувань з боку Ірану.

Якщо ситуація не стабілізується найближчі два тижні, то ці етапи можуть бути скасовані або замінені на інші траси. Також в календарі є місце для гран-прі Катару та ОАЕ, але вони винесені аж на кінець сезону.