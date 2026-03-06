Стартове гран-прі вже традиційно прийме австралійський Мельбурн і відбудеться воно 8 березня. 24 Канал розповідає основну інформацію про новий сезон.

Хто виступатиме у Формулі-1?

Кампанія "королівських перегонів" обіцяє стати однією з найбільш непередбачуваних за останні роки. З 2026 року починає діяти новий регламент для двигунів, які на 50% будуть складатися із електрики.

Крім того, кількість пілотів буде збільшена з 20-ти до 22-х. Це стало можливим завдяки додаванню двох нових команд. Правда, Ауді можна умовно назвати дебютантом.

Концерн банально викупив команду Заубер та залишив більшість персоналу та гонщиків зі старого колективу. А ось для Каділлака це буде абсолютний дебют у Формулі-1.

Команда використовуватиме двигуни Феррарі, а також зробить ставку на досвідчених пілотів. У першому сезоні Каділлак розраховуватиме на Валттері Боттаса та Серхіо Переса, які раніше ставали віцечемпіонами світу.

Серед інших команд змін у списку пілотів майже немає. Лише Ред Булл трохи підкоригував склади своїх двох команд. Напарником Макса Ферстаппена в основній команді тепер буде Ісак Аджар.

Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:

Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)

(Ландо Норріс, Оскар Піастрі) Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)

(Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі) Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)

(Макс Ферстаппен, Ісак Аджар) Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)

(Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон) Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)

(Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад) Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)

(Карлос Сайнс, Александер Албон) Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)

(Фернандо Алонсо, Ленс Стролл) Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)

(Естебан Окон, Олівер Берман) Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)

(П'єр Гаслі, Франко Колапінто) Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)

(Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето) Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)

У свою чергу в Рейсінг Буллз буде єдиний новачок сезону Арвід Ліндблад, який ставав чемпіоном у Формулі-2. Зайвим у цьому пазлі виявився японець Юкі Цунода.

Де дивитися. Офіційним мовником Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Саме на її каналах, а також ОТТ-платформі можна буде подивитися усі кваліфікації та гонки сезону.

Де проходитиме Формула-1?

Що стосується календаря, то і в ньому зміни мінімальні. Кількість етапів залишається на рівні 24-х. Єдиною заміною стане додавання у розклад нового вуличного гран-прі в Мадриді, яке замінить етап в Емілії-Романьї.

ГРАН-ПРІ ДАТИ Австралія (Мельбурн) 8 березня Китай (Шанхай) – спринт 14 березня Китай (Шанхай) 15 березня Японія (Сузука) 29 березня Бахрейн (Сахір) 12 квітня Саудівська Аравія (Джидда) 19 квітня США (Маямі) – спринт 2 травня США (Маямі) 3 травня Канада (Монреаль) – спринт 23 травня Канада (Монреаль) 24 травня Монако (Монте-Карло) 7 червня Іспанія (Барселона) 14 червня Австрія (Шпільберг) 28 травня Велика Британія (Сільверстоун) – спринт 4 липня Велика Британія (Сільверстоун) 5 липня Бельгія (Спа-Франкоршам) 19 липня Угорщина (Хунгароринг) 26 липня Нідерланди (Зандворт) – спринт 22 серпня Нідерланди (Зандворт) 23 серпня Італія (Монца) 8 вересня Іспанія (Мадрид) 13 вересня Азербайджан (Баку) 26 вересня Сингапур (Маріна-Бей) – спринт 10 жовтня Сингапур (Маріна-Бей) 11 жовтня США (Остін) 25 жовтня Мексика (Мехіко) 1 листопада Бразилія (Сан-Паулу) 8 листопада США (Лас-Вегас) 21 листопада Катар (Лусаїл) 29 листопада ОАЕ (Абу-Дабі) 6 грудня

Правда, через війну на Близькому сході календар може зазнати змін. Вже у квітні заплановані гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, проте ці країни зазнають бомбардувань з боку Ірану.

Якщо ситуація не стабілізується найближчі два тижні, то ці етапи можуть бути скасовані або замінені на інші траси. Також в календарі є місце для гран-прі Катару та ОАЕ, але вони винесені аж на кінець сезону.