Стартове гран-прі вже традиційно прийме австралійський Мельбурн і відбудеться воно 8 березня. 24 Канал розповідає основну інформацію про новий сезон.
Хто виступатиме у Формулі-1?
Кампанія "королівських перегонів" обіцяє стати однією з найбільш непередбачуваних за останні роки. З 2026 року починає діяти новий регламент для двигунів, які на 50% будуть складатися із електрики.
Крім того, кількість пілотів буде збільшена з 20-ти до 22-х. Це стало можливим завдяки додаванню двох нових команд. Правда, Ауді можна умовно назвати дебютантом.
Концерн банально викупив команду Заубер та залишив більшість персоналу та гонщиків зі старого колективу. А ось для Каділлака це буде абсолютний дебют у Формулі-1.
Команда використовуватиме двигуни Феррарі, а також зробить ставку на досвідчених пілотів. У першому сезоні Каділлак розраховуватиме на Валттері Боттаса та Серхіо Переса, які раніше ставали віцечемпіонами світу.
Серед інших команд змін у списку пілотів майже немає. Лише Ред Булл трохи підкоригував склади своїх двох команд. Напарником Макса Ферстаппена в основній команді тепер буде Ісак Аджар.
Список пілотів Формули-1 на 2026 рік:
- Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі)
- Мерседес (Джордж Расселл, Андреа Кімі Антонеллі)
- Ред Булл (Макс Ферстаппен, Ісак Аджар)
- Феррарі (Шарль Леклер, Льюїс Гемілтон)
- Рейсінг Буллз (Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад)
- Вільямс (Карлос Сайнс, Александер Албон)
- Астон Мартін (Фернандо Алонсо, Ленс Стролл)
- Хаас (Естебан Окон, Олівер Берман)
- Альпін (П'єр Гаслі, Франко Колапінто)
- Ауді (Ніко Гюлькенберг, Габріель Бортолето)
- Каділлак (Серхіо Перес. Валттері Боттас)
У свою чергу в Рейсінг Буллз буде єдиний новачок сезону Арвід Ліндблад, який ставав чемпіоном у Формулі-2. Зайвим у цьому пазлі виявився японець Юкі Цунода.
Де дивитися. Офіційним мовником Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Саме на її каналах, а також ОТТ-платформі можна буде подивитися усі кваліфікації та гонки сезону.
Де проходитиме Формула-1?
Що стосується календаря, то і в ньому зміни мінімальні. Кількість етапів залишається на рівні 24-х. Єдиною заміною стане додавання у розклад нового вуличного гран-прі в Мадриді, яке замінить етап в Емілії-Романьї.
|
ГРАН-ПРІ
|
ДАТИ
|
Австралія (Мельбурн)
|
8 березня
|
Китай (Шанхай) – спринт
|
14 березня
|
Китай (Шанхай)
|
15 березня
|
Японія (Сузука)
|
29 березня
|
Бахрейн (Сахір)
|
12 квітня
|
Саудівська Аравія (Джидда)
|
19 квітня
|
США (Маямі) – спринт
|
2 травня
|
США (Маямі)
|
3 травня
|
Канада (Монреаль) – спринт
|
23 травня
|
Канада (Монреаль)
|
24 травня
|
Монако (Монте-Карло)
|
7 червня
|
Іспанія (Барселона)
|
14 червня
|
Австрія (Шпільберг)
|
28 травня
|
Велика Британія (Сільверстоун) – спринт
|
4 липня
|
Велика Британія (Сільверстоун)
|
5 липня
|
Бельгія (Спа-Франкоршам)
|
19 липня
|
Угорщина (Хунгароринг)
|
26 липня
|
Нідерланди (Зандворт) – спринт
|
22 серпня
|
Нідерланди (Зандворт)
|
23 серпня
|
Італія (Монца)
|
8 вересня
|
Іспанія (Мадрид)
|
13 вересня
|
Азербайджан (Баку)
|
26 вересня
|
Сингапур (Маріна-Бей) – спринт
|
10 жовтня
|
Сингапур (Маріна-Бей)
|
11 жовтня
|
США (Остін)
|
25 жовтня
|
Мексика (Мехіко)
|
1 листопада
|
Бразилія (Сан-Паулу)
|
8 листопада
|
США (Лас-Вегас)
|
21 листопада
|
Катар (Лусаїл)
|
29 листопада
|
ОАЕ (Абу-Дабі)
|
6 грудня
Правда, через війну на Близькому сході календар може зазнати змін. Вже у квітні заплановані гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії, проте ці країни зазнають бомбардувань з боку Ірану.
Якщо ситуація не стабілізується найближчі два тижні, то ці етапи можуть бути скасовані або замінені на інші траси. Також в календарі є місце для гран-прі Катару та ОАЕ, але вони винесені аж на кінець сезону.