Шарль Леклер сподівається знову тріумфувати на домашньому Гран-прі. Водночас команди не знають, чого очікувати від болідів в умовах міської траси з урахуванням нового технічного регламенту. Гонка у Монако відбудеться у неділю, 7 червня, о 16:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

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Як зміниться гонка у Монако через нові технічні правила?

На вікенд у Монте-Карло доведеться попрощатися з однією із головних фішок нових болідів цього сезону – активною аеродинамікою. Виявилося, що на треку у Монако просто не існує прямих, які б відповідали безпековим вимогам для використання режиму Straight Mode.

У кваліфікації пілоти зможуть застосувати усі 9 мегаджоулів енергії, а максимальну швидкість видачі повної потужності двигуна зменшили з 290 кілометрів на годину до 200. Традиційно для цьогорічної Формули-1 пілотам доведеться адаптуватися до усіх цих нюансів і балансувати витрати та накопичення енергії.

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Хто буде основними претендентами на успіх у Монако?

Повільна траса, яка, за легендарним висловом Нельсона Піке, "нагадує перегони на велосипедах по вітальні", ідеально підходить для Ferrari. Італійська Скудерія не має настільки потужного двигуна, як Mercedes, але чудово почуває себе у повільних поворотах, тому цілком закономірно сподівається на перший тріумф цього сезону.

Особливо прагнутиме піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани Шарль Леклер, який проводитиме домашній Гран-прі. Монегаск не вигравав у Формулі-1 майже два роки – забагато для пілота, амбіції якого точно сягають чемпіонського титулу. Ferrari ще й мотивували Шарля новим довготривалим контрактом, оголошення про який якраз відбулося напередодні старту гоночного вікенду.

Але списувати з рахунків Mercedes цьогоріч не можна навіть за обставин, які не надто сприяють стайні Тото Вольффа. Чимало стане зрозуміло вже після кваліфікації у суботу: все ж обганяти в Монако навіть з новими трохи меншими за габаритами болідами буде надзвичайно складно.