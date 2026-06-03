Леклер приєднався до Академії пілотів Ferrari у 2016 році, дебютував у Формулі-1 за Sauber у 2018-му, а з 2019 року виступає за Scuderia. Про це повідомляє сайт Ferrari.

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Як Леклер відреагував на продовження контракту?

Він зазначив, що виступи за команду завжди були його дитячою мрією та великою відповідальністю.

Я надзвичайно щасливий продовжувати цю подорож разом із Ferrari. Для мене це завжди було набагато більше, ніж просто команда. Це команда, яку я любив і про яку мріяв стати її частиною ще з дитинства, і за всі ці роки вона стала для мене другою родиною,

– заявив Леклер.

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Пілот додав, що незважаючи на всі труднощі, він глибоко вірить у команду і готовий докладати всіх зусиль, щоб повернути титул чемпіона світу до Маранелло: "Бути пілотом Феррарі – це мрія, але це також відповідальність, яку я ніколи не сприймаю як належне. Я продовжуватиму віддавати все, що маю, для досягнення вершини, для команди і для наших вболівальників".

Хто такий Шарль Леклер?

Наразі 28-річний Леклер займає друге місце в історії Ferrari за кількістю проведених сезонів, поступаючись лише легендарному Міхаелю Шумахеру.

Наприкінці лютого 2026 року Шарль офіційно одружився в Монако зі своєю обраницею – моделлю та інфлюенсеркою Олександрою Сен-Мле. На гонках їх часто супроводжує спільний улюбленець – такса на прізвисько Лео.

Леклер є чемпіоном серії GP3 (2016), чемпіоном "Формули-2" (2017) та віцечемпіоном світу у особистому заліку "Формули-1" (2022). У 2019 році він приєднався до Ferrari, де одразу почав конкурувати з чотириразовим чемпіоном світу Себастьяном Феттелем.

Що відомо про команду Ferrari?

Команда Scuderia Ferrari є однією з найстаріших, найуспішніших і найвідоміших у історії Формули-1. Заснована легендарним Енцо Феррарі, вона має штаб-квартиру в місті Маранелло, Італія.

Льюїс Гемілтон, семиразовий чемпіон світу, після резонансного переходу з Mercedes приєднався до Ferrari і разом із Леклером бореться за високі позиції у поточному сезоні.

Наразі Ferrari прагне наздогнати лідерів. У особистому заліку Леклер займає третє місце з 75 очками, а Гемілтон – четверте з 72 очками. У Кубку конструкторів команда намагається скоротити відставання від Mercedes, яка випереджає їх на 72 пункти.