Именно такими были условия в Гливице, где Свитолина в составе сборной Украины провела успешный матч Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши. Это позволило теннисистке подойти к завершающему этапу подготовки перед "Роллан Гаррос" в хорошей форме, пишет Большой Теннис Украины.

Как Свитолина оценила выступления в Кубке Билли Джин Кинг?

Лидер украинской команды отметила рост популярности тенниса среди украинцев и большую поддержку, которую она чувствует на каждом турнире.

Сейчас, когда мы имеем, кажется, уже шесть украинок в топ-100, это огромное достижение для украинского тенниса. Люди начинают больше открывать для себя этот спорт. Дети, особенно девушки, активно идут на тренировки и серьезно занимаются теннисом. Чувствовать единство страны – это очень важно,

– отметила Свитолина.

Что касается участия в квалификационном матче, которые позволил сборной Украины второй год подряд попасть в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, Свитолина призналась, что именно моменты за национальную команду для нее самые важные.

Каждый раз, когда я выхожу на корт и вижу рядом украинский флаг, я чувствую немного больше давления, но это также ежедневно мотивирует меня показывать свой максимум. Ведь люди в Украине ежедневно переживают очень сложные времена, и я чувствую, что мне очень повезло, что могу представлять свою страну на таком уровне,

– подчеркнула первая ракетка Украины.

