Саме такими були умови у Глівіце, де Світоліна у складі збірної України провела успішний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Це дозволило тенісистці підійти до завершального етапу підготовки перед "Роллан Гарросом" у хорошій формі, пише Великий Теніс України.

Як Світоліна оцінила виступи у Кубку Біллі Джин Кінг?

Лідерка української команди відзначила зростання популярності тенісу серед українців і більшу підтримку, яку вона відчуває на кожному турнірі.

Зараз, коли ми маємо, здається, вже шість українок у топ-100, це величезне досягнення для українського тенісу. Люди починають більше відкривати для себе цей спорт. Діти, особливо дівчата, активно йдуть на тренування і серйозно займаються тенісом. Відчувати єдність країни – це дуже важливо,

– відзначила Світоліна.

Що стосується участі у кваліфікаційному матчі, перемога в якому дозволила збірній України другий рік поспіль потрапити до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, Світоліна зізналася, що саме моменти за національну команду для неї найважливіші.

Щоразу, коли я виходжу на корт і бачу поруч український прапор, я відчуваю трохи більше тиску, але це також щодня мотивує мене показувати свій максимум. Адже люди в Україні щодня переживають дуже складні часи, і я відчуваю, що мені дуже пощастило, що можу представляти свою країну на такому рівні,

– підкреслила перша ракетка України.

